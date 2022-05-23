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Понедельник, 23 мая 2022, 13:10 мск

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Выдвижение кандидатов на губернаторские праймериз пройдет на следующей неделе

Выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» по выборам губернатора Свердловской области может состояться уже на следующей неделе.

Как рассказал «Новому Дню» начальник отдела агитационно-пропагандистской работы свердловского исполкома ЕР Максим Бестфатер, для этого будет назначено заседание президиума политсовета регионального отделения ЕР. Кандидатов должно быть как минимум двое. После выдвижения они начнут свою кампанию: будут объезжать территории и встречаться с первичными ячейками. В 2017 году в праймериз участвовали действующий губернатор Евгений Куйвашев и тогдашний секретарь СРО ЕР Виктор Шептий. На партийной конференции за первого проголосовали 178 человек, за второго – 53.

После того как решение о назначении нынешних губернаторских выборов примет избирком, соберется областная конференция ЕР. Ее делегаты и выберут кандидата, который будет участвовать в сентябрьских выборах.

Как уже сообщал «Новый День», в пятницу, 20 мая, Евгений Куйвашев получил долгожданное одобрение президента Владимира Путина на следующий срок. Куйвашев сказал президенту России следующее: «В этом году истекает срок моих полномочий как губернатора Свердловской области, и для меня как губернатора принципиально важно ваше видение, на каком участке мне предстоит работать дальше».

«Свердловская область по ряду фундаментальных показателей, таким как сохранение объемов промышленного производства, увеличение объемов строительства в целом, исполнение бюджета и другим показывает себя весьма достойно», – сказал глава государства и продолжил: «Я уже перечислил вещи такого фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов, и это создает хорошую базу для дальнейшего развития области, и я желаю вам успехов. Думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время. Поэтому надеюсь, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе», – ответил на это президент России.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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