Единороссы подобрали спарринг-партнера Куйвашеву

Публикации за 11.05.17

Региональный политсовет «Единой России» выдвинул на праймериз по выборам кандидата в губернаторы двух человек – врио губернатора Евгения Куйвашева и секретаря СРО ЕР Виктора Шептия. Как передает корреспондент NDNews.ru, перед единороссами выступил член высшего совета партии Сергей Носов. Он заявил, что партийцам необходимо принять важное для области решение. «Когда Путин назначил врио Куйвашева, это значит, что президент определился, и его решение не вызывает никаких вопросов», – заявил мэр Путинграда, поэтому имя Куйвашева стоит в списке первым. Вторым будет совершенно справедливо, заявил Носов, выдвинуть Виктора Шептия. Других предложений не было. Почему именно выдвижение Шептия является в данном случае наиболее оправданным решением, Носов не пояснил.

Напомним, свердловские единороссы начали искать кандидатов на губернаторские праймериз только после окончания майских праздников. Ранее они объясняли это слишком большой нагрузкой, которая падает на их плечи в предпраздничные и выходные дни. О будущем спарринг-партнере партийцы говорили уклончиво: «Безусловно, будет предложена кандидатура человека достойного, авторитетного, проявившего себя в партийной деятельности и понимающего, какая ответственная миссия ложится на его плечи», – заявил ранее лидер отделения Виктор Шептий. Теперь в период с 15 мая по 5 июня исполкомом будут организованы встречи кандидатов с секретарями первичных и местных отделений, а их в области более 2,5 тысяч. После этого, вероятно, в начале июня, состоится региональная партийная конференция, делегаты которой примут окончательное решение. Между тем эксперты считают, что стремление создать «кальку» с западного понятия «праймериз» сыграло с единороссами злую шутку: никто не рвался становиться даже номинальным соперником кандидата, предложенного президентом, но регламент этого требует. Вероятно, поэтому процесс и затянулся.

Оппозиционные партии пока не торопятся с выдвижением кандидатов. Ожидается, что региональные партийные конференции начнутся только на следующей неделе, после 15 мая. Напомним, решение президента о назначении Куйвашева, у которого истекли сроки полномочий, врио губернатора ожидалось еще в феврале. Ситуация подогревалась тем, что в традиционно активном политически регионе, которым является Свердловская область, практически ежедневно множились самые разнообразные версии по поводу того, кого может поддержать федеральная власть на губернаторских выборах. Оценки экспертами шансов Евгения Куйвашева колебались от «почти 100%» до «50 на 50». Предполагалось, что кандидатами от партии власти могли стать, например, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, теперь уже бывший гендиректор УВЗ Олег Сиенко, руководитель Агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Была версия и о неназванном «охраннике Путина». То, что Старая Площадь не спешила с решением, эксперты относили на счет того, что выбор был непростым: в рейтингах глав регионов свердловский губернатор выше «середнячков» никогда не поднимался. Теперь, когда глава государства определился со своим решением, Евгению Владимировичу предстоит новое испытание – выборы, первые в его жизни.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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