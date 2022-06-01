В Свердловской области перенесли два важных мероприятия из-за федералов

За один день сразу два мероприятия в Свердловской области были перенесены либо продлены, и в обоих случаях, как говорят, по одной причине: федеральный центр хотел завершить их одновременно во всех регионах.

Первое из них – голосование по выбору парков, которые получат финансирование на благоустройство. Его продлили по всей стране с 30 до 31 мая. Причина – плохая «явка» в некоторых регионах, где число проголосовавших оказалось ниже ожидаемого. Свердловская область не входит в число таких регионов – напротив, жители Екатеринбурга оказались одними из самых активных. По мнению политологов, сработал некий эффект «заместительной демократии» – раз уж политическая активность строго ограничена, то свердловчане стремились донести до властей свое мнение хотя бы в части благоустройства. По данным ДИПа, свой выбор сделали около 700 тысяч уральцев. Итоги голосования по всей стране подведут 3 июня.

Второе – начало губернаторских праймериз «Единой России». Ожидалось, что имена участников в Свердловской области будут объявлены 31 мая, но этого не случилось. Высокопоставленный источник в партии рассказал «Новому Дню», что, по всей видимости, кандидаты на предварительное голосование во всех выборных регионах будут объявлены в один день. «Соберется президиум генсовета, обозначат, кто будет, и примут одно решение сразу по всем субъектам, чтобы бюрократию не разводить. Ну, это же не особо важно. Хотя всякое может быть. На муниципальных праймериз у нас в одном округе победил технический кандидат, а не основной. Здесь тоже – мало ли, вдруг какое протестное голосование случится. Но все же думаю, что неожиданностей не будет», – считает собеседник агентства.

Можно предположить, что в этом году участники праймериз для губернаторских выборов будут отбираться особенно тщательно, для чего и понабилось вмешательство Москвы. С одной стороны, спарринг-партнер основного кандидата должен быть достаточно известен, чтобы не превращать предварительное голосование в фарс, с другой – результат должен быть абсолютно предсказуем. Вероятно, с подбором кандидатов, отвечающих обоим требованиям, возникли некоторые сложности, и не только в Свердловской области. Пока участники губернаторских праймериз определись лишь в нескольких регионах.

Как уже сообщал «Новый День», в 2017 году кандидатов на праймериз по выборам кандидата в свердловские губернаторы выдвинул 11 мая региональный политсовет «Единой России». Ими стали врио губернатора Евгения Куйвашева и секретарь СРО ЕР Виктор Шептий. Перед выдвижением единороссов напутствовал член высшего совета партии Сергей Носов. Он заявил, что партийцам необходимо принять важное для области решение. «Когда Путин назначил врио Куйвашева, это значит, что президент определился, и его решение не вызывает никаких вопросов», – заявил мэр Путинграда, поэтому имя Куйвашева стоит в списке первым. Вторым будет совершенно справедливо, заявил Носов, выдвинуть Виктора Шептия. Других предложений не было. Почему именно выдвижение Шептия являлось в данном случае наиболее оправданным решением, Носов не пояснил.

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

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