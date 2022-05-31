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Вторник, 31 мая 2022, 12:45 мск

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Стало известно, почему продлили голосование по благоустройству парков

Голосование по выбору парков, которые получат финансирование на благоустройство, продлили по всей стране до 31 мая. Причина – плохая «явка» в некоторых регионах, число проголосовавших оказалось ниже ожидаемого. Об этом «Новому Дню» рассказал источник в региональном правительстве.

Свердловская область не входит в число таких регионов. По данным департамента информполитики, свой выбор сделали около 700 тысяч уральцев. Итоги подведут 3 июня.

Екатеринбург, Марина Иванова

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