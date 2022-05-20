Путин предложил Куйвашеву баллотироваться в губернаторы Свердловской области

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи, состоявшейся в режиме видеоконференции в пятницу, 20 мая, предложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву вновь баллотироваться на пост главы региона, – сообщается на сайте Кремля.

Сообщается, что Куйвашев сказал президенту России следующее: «В этом году истекает срок моих полномочий, как губернатора Свердловской области, и для меня как губернатора принципиально важно ваше видение, на каком участке мне предстоит работать дальше».

«Свердловская область по ряду фундаментальных показателей таким, как сохранение объемов промышленного производства, увеличение объемов строительства в целом, исполнение бюджета и другим показывает себя «весьма достойно», – сказал ответ глава государства и продолжил: «Я уже перечислил вещи такого фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов, и это создает хорошую базу для дальнейшего развития области, и я желаю вам успехов. Думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время. Поэтому надеюсь, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе», – сказал президент России.

Москва, Иван Бабурин

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