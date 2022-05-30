Имена участников губернаторских праймериз назовут завтра

Завтра свердловские единороссы проведут закрытое заседание президиума политсовета, на котором определятся участники праймериз для выборов губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, по регламенту кандидатов должно быть как минимум двое. После выдвижения они начнут свою кампанию: будут объезжать территории и встречаться с первичными ячейками. После того как избирательная кампания будет официально объявлена, соберется областная конференция ЕР. Ее делегаты и выберут кандидата, который будет участвовать в сентябрьских выборах.



В 2017 году в праймериз участвовали действующий губернатор Евгений Куйвашев и тогдашний секретарь СРО ЕР Виктор Шептий. На партийной конференции за первого проголосовали 178 человек, за второго – 53.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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