Суббота, 10 июня 2017, 16:40 мск

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Конференция свердловских единороссов поддержала выдвижение Куйвашева

Конференция свердловских единороссов поддержала выдвижение Куйвашева

Только что свердловские единороссы на своей региональной конференции в Екатеринбурге подвели формальные итоги внутрипартийных праймериз по выборам кандидатов в губернаторы.

Неожиданностей не произошло. Врио губернатора Евгений Куйвашев со счетом 178 голосов против 53 победил своего спарринг-партнера, секретаря областного отделения партии Виктора Шептия. Как сообщили в пресс-службе ЕР, перед тайным голосованием за одного из двух претендентов речь в поддержку Евгения Куйвашева произнес первый губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель.

Напомним, ранее сегодня состоялись конференции еще четырех политических партий, посвященные тому же событию – выдвижению кандидатов в губернаторы. Свердловские , Российская , . Руководители регионального отделения партии «Зеленые» пока . Больше на сегодня партийных конференций не запланировано. Завтра утром в Екатеринбурге соберутся активисты свердловского отделения партии «Справедливая Россия», которые, как ожидается, предложат в губернаторы депутата заксо Дмитрия Ионина.

Отметим, что ранее позволила NDNews.ru узнать, что в выборах губернатора будут участвовать только кандидаты от шести вышеупомянутых партий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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