Конференция свердловских единороссов поддержала выдвижение Куйвашева

Только что свердловские единороссы на своей региональной конференции в Екатеринбурге подвели формальные итоги внутрипартийных праймериз по выборам кандидатов в губернаторы.

Неожиданностей не произошло. Врио губернатора Евгений Куйвашев со счетом 178 голосов против 53 победил своего спарринг-партнера, секретаря областного отделения партии Виктора Шептия. Как сообщили в пресс-службе ЕР, перед тайным голосованием за одного из двух претендентов речь в поддержку Евгения Куйвашева произнес первый губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель.

Напомним, ранее сегодня состоялись конференции еще четырех политических партий, посвященные тому же событию – выдвижению кандидатов в губернаторы. Свердловские либерал-демократы решили выдвинуть депутата Госдумы Игоря Торощина, Российская партия пенсионеров за справедливость – депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Сергина, КПРФ – члена совета директоров ПАО «Плюс Банк» Алексея Парфенова. Руководители регионального отделения партии «Зеленые» пока договориться об ожидаемом выдвижении депутата екатеринбургской гордумы Константина Киселева не смогли. Больше на сегодня партийных конференций не запланировано. Завтра утром в Екатеринбурге соберутся активисты свердловского отделения партии «Справедливая Россия», которые, как ожидается, предложат в губернаторы депутата заксо Дмитрия Ионина.

Отметим, что ранее утечка из Белоярской районной администрации позволила NDNews.ru узнать, что в выборах губернатора будут участвовать только кандидаты от шести вышеупомянутых партий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.17

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