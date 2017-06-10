Свердловские «пенсионеры» выдвинули в губернаторы Дмитрия Сергина

Только что Свердловское отделение «Российской партии пенсионеров за справедливость» на своей региональной конференции проголосовало за то, чтобы выдвинуть кандидатом в губернаторы руководителя отделения, депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Сергина.

Как рассказали NDNews.ru источники в партии, разногласий не было – Сергин оказался единственным претендентом в кандидаты, его поддержали все 28 делегатов конференции. Ранее на своей странице в соцсети он написал: «Плох солдат, который не мечтает стать генералом. Солдатом был, срочную службу прошёл... Пора бы о генеральстве подумать... Пусть не о генерал-губернаторстве, а просто о губернаторстве!»

Напомним, до весны 2016 годы Дмитрий Сергин состоял в партии «Единая Россия», но потом покинул ее ради «пенсионеров». Одной из причин он называл давление областной власти на администрацию Екатеринбурга, инициированное губернатором-единороссом Евгением Куйвашевым, и лишение города градостроительных и рекламных полномочий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.17

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