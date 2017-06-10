Свердловские «Зеленые» не смогли с первой попытки договориться о выдвижении Константина Киселева

Свердловское региональное отделение партии «Зеленые» на своей сегодняшней конференции не смогло принять решения о выдвижении кандидатом в губернаторы депутата Екатеринбургской городской думы, политолога Константина Киселева.

Как рассказал NDNews.ru сам Константин Киселев, голоса разделились ровно поровну: пять – за него, и пять – против. Других претендентов в кандидаты предложено не было. В обсуждении этого вопроса объявлен перерыв. Когда состоится повторное голосование по этому вопросу, Константин Киселев сообщить не смог, так как не является членом партии «Зеленые», сказал только, что это будет явно не сегодня. Константин Киселев добавил, что рад такому развитию событий: оно показывает демократичность процедуры. Руководитель регионального отделения партии Сергей Лоскутов в данный момент не отвечает на звонки.

Напомним, депутат Екатеринбургской городской думы и политолог Константин Киселев заявил о своём желании выдвинуться в губернаторы Свердловской области 23 мая сего года. «На днях мне поступило предложение выдвинуться в губернаторы, и я его принял», – заявил Киселев, при этом ни единым словом не обозначив, от какой именно партии он намерен баллотироваться.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что выдвижение его бывшего соратника по либеральной партии «Гражданская платформа» не стало для него неожиданным. «Москва против моего выдвижения. Поэтому я думал, что будет выдвинут кандидат, достаточно оппозиционный и лояльный власти. Но мои планы по выдвижению в губернаторы остаются неизменными. Если мне удастся пройти муниципальный фильтр, это возможно, я считаю, то я одержу победу», – прокомментировал Ройзман. Позже он заявил, что пойдет в губернаторы от партии «Яблоко». Однако ее региональная конференция пока даже не назначена – по словам представителей федерального руководства партии «Яблоко», у них возникли «внутренние технические сложности».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.17

Бороться на выборах губернатора от уральских коммунистов будет московский банкир Парфенов. / Свердловские «пенсионеры» выдвинули в губернаторы Дмитрия Сергина. / Дорожные работы парализовали движение на Пермском тракте (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»