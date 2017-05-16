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Екатеринбург

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Публикации за 16.05.17

Ройзман пойдет на выборы губернатора от партии «Яблоко» (СКРИН)

Ройзман пойдет на выборы губернатора от партии «Яблоко» (СКРИН)

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман будет баллотироваться на выборы губернатора Свердловской области от партии «Яблоко». Эту информацию NDNews.ru подтвердил сам градоначальник.

Новый День: Ройзман пойдет на выборы губернатора от партии ''Яблоко'' (СКРИН)

О намерении выдвинуть Ройзмана в губернаторы сегодня заявил сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский. «Ройзман – человек смелый, опытный, и основные положения его программы, известные нам, вызывают уважение. Если он будет избран губернатором, то регион станет центром индустрии высокотехнологических услуг, а особое внимание будет уделяться здравоохранению и здоровому образу жизни», – приводит слова политика издание РБК.

Напомним, Ройзман заявил о своем желании идти на выборы главы региона 17 апреля, сделав запись в социальных сетях. «Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов», – написал он.

За это время мэр успел сделать несколько предвыборных заявлений, в том числе пообещав вернуть прямые выборы глав муниципалитетов Свердловской области в случае своей победы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.05.17

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