Ройзман пойдет на выборы губернатора от партии «Яблоко» (СКРИН)

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман будет баллотироваться на выборы губернатора Свердловской области от партии «Яблоко». Эту информацию NDNews.ru подтвердил сам градоначальник.
О намерении выдвинуть Ройзмана в губернаторы сегодня заявил сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский. «Ройзман – человек смелый, опытный, и основные положения его программы, известные нам, вызывают уважение. Если он будет избран губернатором, то регион станет центром индустрии высокотехнологических услуг, а особое внимание будет уделяться здравоохранению и здоровому образу жизни», – приводит слова политика издание РБК.
Напомним, Ройзман заявил о своем желании идти на выборы главы региона 17 апреля, сделав запись в социальных сетях. «Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов», – написал он.
За это время мэр успел сделать несколько предвыборных заявлений, в том числе пообещав вернуть прямые выборы глав муниципалитетов Свердловской области в случае своей победы.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 16.05.17
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