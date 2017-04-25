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Екатеринбург

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Публикации за 25.04.17

Независимых и оппозиционных депутатов в области хватит на 4,5 ройзмана (ИНФОГРАФИКА)

Независимых и оппозиционных депутатов в области хватит на 4,5 ройзмана (ИНФОГРАФИКА)

Если все муниципальные депутаты, не состоящие в партии власти, поддержат выдвижение не Евгения Куйвашева, а одного из оппозиционеров, то их хватит для того, чтобы зарегистрировать четырех с половиной кандидатов.

Как сообщается в официальном ответе областного избиркома на запрос редакции NDNews.ru, сейчас в территориях региона работают 1547 избранных депутатов. Из них от «Единой России» были избраны 942 человека, или 60,89%. Почти 39% депутатов в ЕР не состоят. С учетом того, что муниципальный фильтр в области установлен на уровне 7,8%, такого количества депутатов хватит для сбора подписей 4,5 оппозиционным кандидатам в губернаторы.

Конечно, такой подсчет достаточно условен. На втором месте по численности – депутаты-самовыдвиженцы: 311 человек (20,1%). Как поведет себя каждый из них, предсказать сложно. Если единороссы любят заявлять, что большинство самовыдвиженцев в душе поддерживают политику правящей партии, то их оппоненты возражают, что в малых городах самовыдвиженцами вполне могут быть независимые от нее граждане, например, представители местного бизнеса.

На третьем и четвертом местах с небольшим отрывом друг от друга идут СР и КПРФ – 88 и 72 депутата (5,69% и 4,65%) соответственно.

Следующая категория – «незамещенные» мандаты, принадлежавшие народным избранникам, которые по каким-то причинам досрочно сложили полномочия. Таких мандатов в области – 69 (4,5%). Последняя парламентская партия, ЛДПР, представлена в местных думах 36 депутатами (2,33%).

Новый День: Независимых и оппозиционных депутатов в области хватит на 4,5 ройзмана (ИНФОГРАФИКА)

Остальные партии смогли провести в думы не более десятка своих представителей и меньше 1% от общего числа: РППзС – 10, «Яблоко» – 6, «Гражданская платформа» – 3, «ОПЛОТ России» – 3, «Зеленые» – 3, «Родина» – 2, «Патриоты России» – 2.

Напомним, мнения политологов относительно возможности прохождения оппозиционными кандидатами муниципального фильтра расходятся. Одни говорят, что муниципалы не посмеют пойти против врио губернатора, другие напоминают, что одновременно с губернаторскими выборами во многих городах пройдут и местные – ротация депутатского корпуса может составить около 70%. «Тем, кто не планирует идти на следующий срок, вообще терять нечего. Они в резиденции могут говорить что угодно, обещать поддержать Куйвашева, а сами фигу в кармане держат», – отмечают источники агентства. Политолог Александр Пирогов заявил: .

Как уже сообщал NDNews.ru, в регионе достаточно проблем, особенно в малых городах. Здесь и «оптимизация» медицины, и постоянные проблемы в ЖКХ, и низкий уровень жизни, и закредитованность экономики региона. «Если Ройзман сможет выступить в роли детонатора скрытого протеста, консолидировать разрозненные группы под своими знамёнами, стать кандидатом «надежды на изменения к лучшему», то у него есть вполне приличные шансы на победу. За 4,5 месяца эффективной работы можно горы свернуть. Особенно, когда горы этого хотят», – считает Александр Пирогов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.04.17

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