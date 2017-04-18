«По сути, участие Ройзмана даже выгодно администрации президента» / Эксперты оценивают шансы главы Екатеринбурга на губернаторских выборах (ФОТО)

Публикации за 18.04.17

Заявление мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о его возможном участии в губернаторских выборах вызвало широкое обсуждение как среди рядовых уральцев, так и в профессиональной среде. Эксперты оценивают даже не столько само заявление Ройзмана, сколько вероятность того, что его выдвижение было тайно согласовано на уровне администрации губернатора, а может быть, и президента. Единого мнения на этот счет нет, но некоторые склоняются к мысли, что участие Ройзмана может быть выгодно многим политическим силам.

При этом большинство федеральных политологов сходятся в том, что без административной поддержки пройти муниципальный фильтр Ройзману нереально. «Для того чтобы выиграть выборы в Свердловской области, мало, чтобы за тебя проголосовало большинство жителей региона. Сначала надо стать кандидатом в губернаторы. Для этого необходимо быть выдвинутым политической партией и собрать 7,9% голосов депутатов не менее 3/4 муниципальных образований региона. При этом число проголосовавших за кандидата должно быть не менее 126 и не более 132 человек. Если вдруг, после того, как они поставили подписи, 7 депутатов из 132 передумают или охват территорий будет меньше 3/4, то муниципальный фильтр признается непройденным, а претендент теряет право на звание кандидата в губернаторы… Это все, что надо знать о выборах в Свердловской области сейчас», – написал федеральный политолог Андрей Колядин.

Его коллега Алексей Швайгерт добавляет, что есть несколько «грязных» технологий на уровне сбора и заверения подписей муниципальных депутатов. «Во-первых, в сельских районах депутаты находятся под жестким давлением, действующие власти их могут запугивать и шантажировать, чтобы получить подпись за нужного кандидата. Во-вторых, есть нотариусы, которые могут заверить подписи «задним числом», если понадобится. И, наконец, есть областной избирком, где можно отрегулировать документы в пользу того или иного кандидата с помощью технологии «задвоения подписей». То есть, если какой-то муниципальный депутат подписался за несогласованного кандидата не по указке, его подпись отдают техническому кандидату, которая заверяется нотариально задним числом и признается подлинной», – отмечает он. И если Ройзман хочет избежать этого, считает Швайгерт, то ему нужно уже сейчас начинать заявлять о непроходимости муниципального фильтра и давлении на депутатов. Только медиаскандал на федеральном уровне может заставить губернатора позволить зарегистрировать на выборах неудобного для него соперника, считает эксперт.

Более оптимистично настроен бывший лидер Партии пенсионеров за справедливость Евгений Артюх. По его мнению, цифра в 126 депутатов для Ройзмана не так уж критична. «У нас 94 муниципалитета, если найти хотя бы по три депутата в каждом – это уже 282, то есть больше, чем нужно. Я лично знаю депутатов, которые готовы поддержать кандидата, альтернативного Куйвашеву, в том числе и Ройзмана. Многие эксперты говорят, что местная власть будет на них оказывать давление – но надо понимать, что не всегда депутаты в малых городах и селах так уж сильно зависимы. Я знаю независимых депутатов в Верхотурье, Арамили, Первоуральске, других городах. И потом, вряд ли свердловские власти пойдут на такие крайние меры, как в прошлом году в Туве, когда наш кандидат не смог собрать подписи, потому что у местных депутатов республиканские власти просто отобрали паспорта. У нас все-таки более демократический регион», – считает Артюх.

Более пессимистично настроенный Сергей Мошкин, анализируя потенциал Ройзмана, отмечает, что его положение осложняется тем, что у него нет партии, которая его выдвинет. «И даже если он ее найдет, то нет никакой гарантии, что в последний момент партия не дезавуирует свое решение по выдвижению – такие случаи бывали, например, в Башкирии, где партия наших земляков братьев Рявкиных «Гражданская сила» сначала выдвинула оппозиционного ЕР кандидата, а потом отказалась от него», – рассказал Мошкин.

Но если оставить в стороне вопрос с партией, то в пользу Ройзмана играет тот факт, что в области достаточно высокий уровень протестных настроений. Как уже сообщал NDNews.ru, в регионе достаточно проблем, особенно в малых городах. Здесь и «оптимизация» медицины, и постоянные проблемы в ЖКХ, и низкий уровень жизни, и закредитованность экономики региона. «Если Ройзман сможет выступить в роли детонатора скрытого протеста, консолидировать разрозненные группы под своими знамёнами, стать кандидатом «надежды на изменения к лучшему», то у него есть вполне приличные шансы на победу. За 4,5 месяца эффективной работы можно горы свернуть. Особенно, когда горы этого хотят», – считает Александр Пирогов.

Есть и те, кто считает, что выдвижение Ройзмана – часть большой многоуровневой интриги. Например, одна из версий гласит, что у Ройзмана могут быть какие-то тайные договоренности с администрацией губернатора, и что Владимир Тунгусов ведет собственную игру. «Чем больше я смотрю, тем больше это похоже на выборы главы Екатеринбурга в 2013 году. Когда вроде бы все было решено, но внезапно Ройзман оказался победителем. Кроме того, Ройзман вовсе не так опасен для АП, как многие думают. Его имидж либерального политика – больше имидж, чем реальность, но его участие в выборах может оказаться полезным Москве – покажет демократичность избирательной системы, наличие конкурентных выборов и прочее», – отметил один из собеседников NDNews.ru.

Интрига заключается еще и в том, станут ли поддерживать Ройзмана кремлевские круги, которые противодействуют Собянину (именно креатурой мэра Москвы является врио губернатора Куйвашев). Такого мнения придерживается Алексей Швайгерт. «Интересно, насколько Ройзман вписан в большую избирательную кампанию 2018 года. Его участие в президентских выборах было бы небесполезным, но для этого неплохо было бы сменить статус мэра города-миллионика на статус губернатора, – заявил Швайгерт. – Если Ройзмана не зарегистрируют, будет скучная кампания «Куйвашев и статисты». Но для Евгения Куйвашева это самый комфортный сценарий, и он будет добиваться именно его».

С тем, что именно участие Ройзмана в кампании добавит ей яркости, согласен руководитель Уральского филиала ФоРГО Анатолий Гагарин. «Полагаю, что число желающих посверкать в кампании теперь будет расти, и это будет на пользу фабуле выборов. Перефразируя классику жанра – спасибо Ройзману за наше прекрасное будущее!» – резюмировал Анатолий Гагарин. Добавим, что либеральная общественность в лице Алексея Навального и его соратника Леонида Волкова уже категорически приветствовала заявление Ройзмана об участии в выборах.

Сам Ройзман пока не слишком охотно общается с журналистами и не раскрывает подробностей своих планов. Ни брифингов, ни пресс-конференций в ближайшее время не намечается. Но, по словам очевидцев, сегодня глава города пообщался с одним из местных телеканалов на фоне резиденции губернатора, хотя о выборах речи не шло.

Фото из инстаграма Евгения Ройзмана

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 18.04.17

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