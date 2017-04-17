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Екатеринбург

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Публикации за 17.04.17

Евгений Ройзман объявил о своем участии в губернаторских выборах

Евгений Ройзман объявил о своем участии в губернаторских выборах

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил о своем намерении участвовать в выборах губернатора Свердловской области. Свое заявление градоначальник сделал через социальные сети.

«Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов», – написал Ройзман на личной странице в «Фейсбуке», не упомянув, от какой партии он намерен баллотироваться. Хотя стоит напомнить, что неделю назад мэр Екатеринбурга принимал у себя заместителя председателя центрального совета Российской партии пенсионеров за справедливость Владимира Ворожцова.

Источники NDNews.ru сообщают, что этот шаг Ройзмана был несогласованным: «Резиденция губернатора в шоке. Администрация президента тоже. Ройзман не получил согласия и пошел против шерсти. Назревает новая война между городом и областью».

Добавим, что сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Куйвашева на должность врио губернатора Свердловской области. С этого решения в регионе фактически стартовала губернаторская кампания. Сегодня же в поддержку Куйвашева высказались большинство действующих свердловских политиков, в том числе сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, который в прошлом неоднократно критиковал губернатора за отъем у города ряда полномочий и бюджетных денег.

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман ранее несколько раз заявлял, что готов идти на выборы губернатора, чтобы составить конкуренцию Евгению Куйвашеву. Однако сегодня после сообщения о переназначении Куйвашева Ройзман несколько часов хранил молчание и заявил о своих предвыборных планах лишь вечером.

Между тем политические эксперты пока не воспринимают всерьез выдвижение Евгения Ройзмана. «Он пока выдвинулся в Фейсбуке. Там уже его поджидает Ярутин (лидер партии «Патриоты России», – прим. NDNews.ru). Видимо, помимо лайков под постом, он ждет ресурсов, партий, добровольных и бесплатных технологов и прочих атрибутов выборной кампании. Среди его конкурентов просматривается Бурков, которых более договороспособен и спокойно входит в кампанию под брендом СР. У Ройзмана масса лазеек для выхода из выборного процесса с «гордо поднятой головой». Если его оппоненты будут спокойно реагировать на его эскапады, шансы Ройзмана будут сокращаться. Полагаю, что число желающих посверкать в кампании теперь будет расти, и это будет на пользу фабуле выборов. Перефразирую классику жанра – спасибо Ройзману за наше прекрасное будущее!» – прокомментировал политолог Анатолий Гагарин.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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