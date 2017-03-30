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Екатеринбург

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Публикации за 30.03.17

Ройзман заявил, что выиграет губернаторскую гонку, если его зарегистрируют

Ройзман заявил, что выиграет губернаторскую гонку, если его зарегистрируют

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что если его зарегистрируют на губернаторских выборах, то он их выиграет.

«Если я сумею зарегистрироваться, я выиграю. Больше пока никаких комментариев на эту тему», – заявил Ройзман NDNews.ru.

О своем возможном участии в выборах 2017 года Ройзман впервые заявил еще в декабре 2015 года. Тогда он пояснил, что допускает свое участие в губернаторской кампании только На такое решение, говорил тогда глава города, его толкнули, в том числе, и личные отношения с губернатором. Ранее в интервью газете «Егоршинские вести» мэр Екатеринбурга отмечал, что Куйвашев «». «На самом деле это простой мужик, которого вдруг вынесло на такой уровень, которому он совершенно не соответствует. Он находится в совершенно чужеродной среде, которая его не принимает», – пояснил тогда мэр.

Напомним, для регистрации на выборах кандидату в губернаторы нужно будет собрать подписи 126 муниципальных депутатов как минимум в 55 муниципальных образованиях. Ни у одной партии, кроме «Единой России», такого количества депутатов в местных думах нет. Пока напрямую о своих губернаторских амбициях заявил только . Кроме того, лидер «эсеров» Сергей Миронов анонсировал в качестве кандидата своего однопартийца Александра Буркова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.17

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