Ройзман заявил, что выиграет губернаторскую гонку, если его зарегистрируют

Публикации за 30.03.17

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что если его зарегистрируют на губернаторских выборах, то он их выиграет.

«Если я сумею зарегистрироваться, я выиграю. Больше пока никаких комментариев на эту тему», – заявил Ройзман NDNews.ru.

О своем возможном участии в выборах 2017 года Ройзман впервые заявил еще в декабре 2015 года. Тогда он пояснил, что допускает свое участие в губернаторской кампании только в том случае, если на выборы пойдет действующий губернатор Евгений Куйвашев. На такое решение, говорил тогда глава города, его толкнули, в том числе, и личные отношения с губернатором. Ранее в интервью газете «Егоршинские вести» мэр Екатеринбурга отмечал, что Куйвашев «…в интеллектуальном плане впечатление оставляет самое тяжелое». «На самом деле это простой мужик, которого вдруг вынесло на такой уровень, которому он совершенно не соответствует. Он находится в совершенно чужеродной среде, которая его не принимает», – пояснил тогда мэр.

Напомним, для регистрации на выборах кандидату в губернаторы нужно будет собрать подписи 126 муниципальных депутатов как минимум в 55 муниципальных образованиях. Ни у одной партии, кроме «Единой России», такого количества депутатов в местных думах нет. Пока напрямую о своих губернаторских амбициях заявил только оппозиционер Сергей Ярутин. Кроме того, лидер «эсеров» Сергей Миронов анонсировал в качестве кандидата своего однопартийца Александра Буркова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.17

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