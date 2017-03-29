Немедведи вышли из спячки к выборам губернатора / Оппозиционные партии соревнуются в заявлениях и шлют эмиссаров в регионы

Публикации за 29.03.17

Парламентские партии продолжают подготовку к выдвижению кандидатов на выборах губернатора Свердловской области – каждая на свой манер. Если лидер «эсеров» Сергей Миронов заявляет об Александре Буркове как о возможном едином кандидате от оппозиционных партий, то Геннадий Зюганов уже посылает к Евгению Куйвашеву свое доверенное лицо с поручением согласовать возможного кандидата от КПРФ с наиболее вероятным кандидатом от ЕР.

Как стало известно NDNews.ru, сегодня в Екатеринбург прибыл первый зампред фракции КПРФ в Государственной думе, секретарь ЦК партии Юрий Афонин. По всей вероятности, у него запланирована встреча как с коллегами по партии, так и с региональным руководством. Тема переговоров – персона кандидата от КПРФ на предстоящих губернаторских выборах. По данным источников агентства, партия склоняется к тому, чтобы выдвинуть члена совета директоров ПАО «Плюс Банк» Алексея Парфёнова, который в 2016 году баллотировался от компартии в Госдуму по Каменск-Уральскому одномандатному округу № 169, но проиграл единороссу Льву Ковпаку. Косвенным подтверждением этой версии может служить то, что на странице Парфенова в соцсети появилось множество репостов свердловских новостей, в том числе и за авторством NDNews.ru.

Двумя другими возможными кандидатами от КПРФ ранее называли депутата заксо Вячеслава Вегнера и депутата Госдумы Николая Езерского. Но первый оказался в немилости у партийного руководства, а второго вполне устраивает кресло в федеральном парламенте, а борьба за губернаторство – не привлекает. В то же время Николай Езерский продолжает следить за политической борьбой в Свердловской области и опровергает, в частности, заявления справороссов о якобы достигнутой договоренности о «едином оппозиционном кандидате». «Я слышал эти заявления от всех, кроме своих товарищей по партии. У нас есть свое понимание, есть уже очерченный круг возможных кандидатов, которых мы можем выдвинуть самостоятельно. Там есть разные кандидаты – и помоложе, и поопытнее. А тема единого кандидата от оппозиции, насколько я могу судить по нашим партийным событиям, например, по последнему пленуму – даже не обсуждалась», – подчеркнул Езерский. Секретарь свердловского РО КПРФ Александр Ивачев в данный момент для комментариев недоступен.

В свердловском отделении ЛДПР о «едином кандидате» тоже не слышали, о чем заявил NDNews.ru его координатор Антон Гусев.

Напомним, на прошлой неделе о возможности выдвижения «единого оппозиционного кандидата» в губернаторы заявил депутат Госдумы от СР Александр Бурков, а вчера в эфире одного из федеральных каналов этот тезис повторил уже сам Сергей Миронов, причем в качестве единого кандидата в губернаторы Свердловской области назвал самого Буркова. «Я пришел с таким предложением к Зюганову и Жириновскому, и мы договорились, что в тех регионах, где просматривается реальная возможность победы альтернативного кандидата, будем действовать сообща, опираясь на возможности наших региональных отделений», – цитирует Миронова федеральная пресс-служба «Справедливой России». По его словам, анализ показал, что Александр Бурков «имеет все шансы пройти во второй тур и даже одержать победу». В других областях СР готова поддержать наиболее сильных кандидатов от других оппозиционных партий, заверил он.

Тем временем в Екатеринбурге напомнил о себе один из заметных в прошлом «несистемных» оппозиционеров Сергей Ярутин, заявивший, что тоже намерен баллотироваться в губернаторы. «Решение я принял осознанно. В регионе накопилось много проблем, которые никак не решаются нынешним руководством. У нас был хороший, общенародно избранный и горячо любимый жителями губернатор, Эдуард Россель, после его ухода в области начался бардак», – объясняет он причины, побудившие его пойти на выборы. Впрочем, прежде чем это случится, Ярутин должен найти партию, которая согласится его выдвинуть, – участие в губернаторских выборах самовыдвиженцев областным законодательством не предусмотрено.

Напомним, проблему самовыдвиженцев несколько месяцев назад пытался решить ныне беспартийный депутат Госдумы Андрей Альшевских. По его мнению, участие в выборах самовыдвиженцев принесло бы множество плюсов: «И явка, думаю, увеличится, и грядущие сентябрьские выборы сразу назовут открытыми и легитимными», – написал он тогда действующему губернатору Евгению Куйвашеву. Однако в резиденции рассудили иначе. В ответном письме на имя Альшевских от имени первого замруководителя администрации губернатора Вадима Дубичева сообщалось, что «основой политической системы РФ являются партии», на территории региона действуют отделения 62 политических партий, каждая из которых имеет право на выдвижение своего кандидата. И этого, по мнению Дубичева, вполне достаточно. «Изменение принципов выдвижения кандидатов в губернаторы Свердловской области считаю нецелесообразным», – резюмировал Дубичев.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 29.03.17

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