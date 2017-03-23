Свердловская оппозиция не готова выставить единого кандидата в губернаторы / ЛДПР и КПРФ проигнорировали заявление Буркова

Публикации за 23.03.17

Идея о выставлении единого кандидата от оппозиции на губернаторских выборах в Свердловской области по-прежнему остается достаточно призрачной, несмотря на то, что федеральные СМИ со ссылкой на «справороссов», сообщили о якобы достигнутом соглашении между тремя парламентскими партиями – СР, КПРФ и ЛДПР. Лидеры двух остальных партий пока официально свою позицию не высказали, а на местах опережать события не хотят, да и не очень верят в такую возможность.

Как сообщил NDNews.ru депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков, вчера состоялась тройственная встреча между ним, вице-спикером Думы, коммунистом Иваном Мельниковым и лидером фракции ЛДПР Игорем Лебедевым. По словам Александра Леонидовича, было решено вести работу сразу по двум направлениям: бороться за отмену муниципального фильтра на законодательном уровне и одновременно анализировать по регионам персоналии возможных «единых» кандидатов. О конкретных именах, считает он, можно будет говорить не раньше мая. При этом Бурков заявил, что по спорным регионам партии все равно будут пытаться достичь каких-то решений. «А если не получится отменить муниципальный фильтр и договориться о едином кандидате, то в некоторых регионах власть вообще не пустит на выборы ни одного оппозиционного кандидата», – отметил он.

Руководитель фракции ЛДПР в свердловском заксобрании Михаил Зубарев заявил, что никакой информации о заключенных договоренностях от руководства своей партии он не получал. «Я пока не видел никаких документов за подписью Владимира Вольфовича Жириновского или Игоря Владимировича Лебедева. Когда будут, тогда будет о чем говорить», – прокомментировал депутат. Депутат заксо от КПРФ Вячеслав Вегнер заявил, что ни о каком объединении, с его точки зрения, речи сейчас идти не может. «Как Александр Леонидович это себе представляет – депутаты от КПРФ пойдут и поддержат Буркова? Кстати, несколько месяцев назад я сам предлагал выдвинуть единого кандидата от оппозиции, но тогда Бурков сказал, что он и сам умный, сам справится. Что заставляет его так часто менять свое мнение?» – поинтересовался Вегнер. Напомним, в начале года Александр Бурков подтвердил NDNews.ru, что собирается участвовать в выборах губернатора Свердловской области и ждет согласования этих планов с федеральным руководством партии. К идее о выдвижении единого кандидата от оппозиции он тогда отнесся скептически: «Это возможно только во втором туре. Каждая политическая сила выдвинет своего кандидата, и договориться об объединении будет сложно».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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