«У кого-то есть обиды, но мы выживем»: региональные эсеры о закрытии «Справедливой России»

Публикации за 26.01.17

После ухода сенатора РФ Елены Мизулиной из «Справедливой России» в политической среде начали курсировать слухи о скором развале партии. Причиной называются недовольство региональных лидеров, которые прямо обвиняют руководителя эсеров Сергея Миронова в неудачных результатах на парламентских выборах 2016 года. Лидер свердловского отделения и депутат Госдумы РФ Александр Бурков в беседе с NDNews.ru подтвердил, что разногласие партии с регионами существует, но это не кризис.

«Финансовые проблемы в активной фазе избирательной кампании действительно были. Это признает лидер Сергей Миронов. Но те региональные отделения, которые изначально сами работали активно – Алтай, Челябинская и Свердловская области, Астрахань, Тверь, Новгород – они показали хорошие результаты, в районе 18%. Где не доработали, там и результат получился хуже. Все региональные отделения были в равных условиях, и кроме себя винить некого. Я понимаю, у кого-то остались обиды, кто-то рассчитывал выйти на федеральную повестку, но не стал депутатом. Но это не означает, что в партии раскол. Никакого развала не будет», – рассказал парламентарий корреспонденту NDNews.ru.

Выход из партии Елены Мизулиной – ее личное решение, считает Александр Бурков. «Она представляет губернатора отдельного взятого региона (Омской области – прим. ред), и, возможно, испытывала определенный дискомфорт, находясь в оппозиции. Мизулина сделала свой выбор, но партия продолжает жить».

Также депутат опроверг приведенную «Новой газетой» цитату Сергея Миронова – якобы после выборов он на заседании бюро президиума после выборов сообщил, что «проект «Справедливая Россия» на сегодняшний день властью не востребован и будет закрыт».

«Он такого не говорил, что «партия не востребована властью». Он мог сказать, что власть чувствует в нас конкурентов, и поэтому мы не востребованы. На то мы и оппозиция. Так что никаких закрытий. Свое политическое будущее я, в любом случае связываю со «Справедливой Россией», – заявил Бурков.

Политик подтвердил NDNews.ru, что собирается участвовать в выборах губернатора Свердловской области и ждет согласования этих планов с федеральным руководством партии. Решение, скорее всего, будет объявлено в мае. К идее о выдвижении единого кандидата от оппозиции Александр Бурков относится скептически: «Это возможно только во втором туре. Каждая политическая сила выдвинет своего кандидата, и договориться об объединении будет сложно».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.01.17

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