«У него другие цели»: Куйвашев не пустит самовыдвиженцев на губернаторские выборы (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 07.03.17

Администрация губернатора не собирается инициировать поправки в областное законодательство, которые разрешили бы идти кандидатами на пост губернатора самовыдвиженцам. Это может служить косвенным подтверждением того, что резиденция взяла курс на выборы по сценарию «референдума о доверии» действующему губернатору, хотя многие эксперты предостерегают: результат может огорчить.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об отказе губернатора менять законодательство сообщил в своем блоге депутат Госдумы Андрей Альшевских, который около месяца назад сделал Куйвашеву такое предложение. По мнению депутата, участие в выборах самовыдвиженцев принесло бы множество плюсов: «И явка, думаю, увеличится, и грядущие сентябрьские выборы сразу назовут открытыми и легитимными», – написал он тогда. Однако в резиденции рассудили иначе. В письме от имени первого замруководителя администрации губернатора Вадима Дубичева сообщается, что «основой политической системы являются партии», на территории региона действуют отделения 62 политических партий, каждая из которых имеет право на выдвижение своего кандидата. И этого, по мнению Дубичева, вполне достаточно. «Изменение принципов выдвижения кандидатов в губернаторы Свердловской области считаю нецелесообразным», – резюмирует Дубичев.

Политолог Сергей Мошкин считает, что другого ответа было ожидать сложно. «Губернатор и область не склонны либерализировать избирательный процесс. Их цели – прямо противоположны: максимально понятные выборы с максимальным результатом и максимальными сложностями для других участников. Хотя этих сложностей и сейчас достаточно. Даже если бы губернатор пошел навстречу Альшевских, выборы бы более свободными от этого не стали. Главное препятствие на пути кандидатов в губернаторы – муниципальный фильтр, его не сможет пройти никто, кроме кандидата от партии власти», – отметил Сергей Мошкин.

Как уже сообщал NDNews.ru, в резиденции губернатора склоняются к сценарию проведения выборов как «референдума по доверию» Евгению Куйвашеву. Такой сценарий фактически означает поддержку со стороны населения одного-единственного кандидата, у которого нет равных ему конкурентов. Такой вариант выборов главы государства в 2018 году сейчас рассматривается в администрации президента, о чем на днях сообщили федеральные СМИ. Однако перенос этой модели в Свердловскую область не гарантирует тот же эффект. «У каждого региона есть своя особенность, но если говорить о Евгении Куйвашеве, то, на мой взгляд, его кампании нужна другая тактика. Если президент России Владимир Путин имеет устойчивый рейтинг в районе 80%, то рейтинг Куйвашева существенно ниже. Поэтому экстраполировать отношение населения к Путину и к Куйвашеву нельзя. На мой взгляд, при выборе такой стратегии результаты свердловского губернатора будут хуже, чем если бы он одержал победу в соревновательной кампании, либо в выборах, основанных на стратегии внешней или внутренней угроз», – считает политолог Андрей Колядин.

Напомним, федеральное законодательство допускает участие самовыдвиженцев в губернаторских выборах, но только в тех регионах, где приняты соответствующие областные законы. Из 14 регионов, в которых в этом году будут выбирать высшее должностное лицо, этому требованию соответствует только один – Кировская область. Среди тех субъектов РФ, где, как и в Свердловской области, участие самовыдвиженцев не предусмотрено – Белгородская, Калининградская, Ярославская, Новгородская, Рязанская, Томская, Саратовская области, Севастополь, Пермский край, Карелия, Мордовия и Бурятия.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.03.17

Искать источники екатеринбургской грязи будет УрО РАН: больше никто не заявился. / Рыжая и кусачая: в Екатеринбурге выбрали зоомисс (ФОТО). / Замгенпрокурора Пономарев потребовал от Евгения Куйвашева погасить долги по госконтрактам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»