Референдум о доверии Куйвашеву – желанный, невероятный, малоприемлемый / Эксперты о новой предвыборной тактике резиденции губернатора

Публикации за 02.03.17

Губернаторская кампания в Свердловской области может пройти скучно и без конкурентной борьбы. Как стало известно NDNews.ru, в резиденции губернатора решили подхватить федеральный тренд и использовать выборы главы региона как референдум о доверии населения Евгению Куйвашеву. Это означает массовую зачистку сильных соперников, которая должна привести к победе основного кандидата в первом туре. Опрошенные NDNews.ru политологи сомневаются, что данная стратегия пойдет на пользу как Свердловской области, так и самому Куйвашеву.

Стоит отметить, что выборы по сценарию референдума фактически означают поддержку со стороны населения одного-единственного кандидата, у которого нет равных ему конкурентов. Такой вариант выборов главы государства в 2018 году сейчас рассматривается в администрации президента, о чем на днях сообщили федеральные СМИ. Однако перенос этой модели в регионы не гарантирует тот же эффект.

«У каждого региона есть своя особенность, но если говорить о Евгении Куйвашеве, то, на мой взгляд, его кампании нужна другая тактика. Если президент России Владимир Путин имеет устойчивый рейтинг в районе 80%, то рейтинг Куйвашева существенно ниже. Поэтому экстраполировать отношение населения к Путину и к Куйвашеву нельзя. На мой взгляд, при выборе такой стратегии результаты свердловского губернатора будут хуже, чем если бы он одержал победу в соревновательной кампании, либо в выборах, основанных на стратегии внешней или внутренней угроз. Хотя, возможно, выборы по типу «референдума» являются общим трендом и были рекомендованы Свердловской области. Тогда Куйвашеву ничего не остается, как использовать этот вариант», – считает федеральный политолог Андрей Колядин.

Уральские эксперты сомневаются, что тактика «референдума» будет эффективна в политических условиях Среднего Урала. «Мне не очень верится в этот сценарий, хотя он самый желанный для администраторов, потому что избавляет губернатора от рисков проигрыша. Но надо понимать, что формат референдума о доверии подходит только для безусловного лидера общественного мнения, а Евгений Куйвашев далек от такого уровня поддержки как со стороны народа, так и со стороны элиты», – отмечает политтехнолог Александр Пирогов.

С ним соглашается еще один эксперт, Сергей Мошкин: «Куйвашев не обладает той популярностью у населения, какая есть у Путина на федеральном уровне, или, к примеру, у Носова в Нижнем Тагиле. Поэтому сценарий «референдума» в Свердловской области мало приемлем. Да, в регионе Евгений Куйвашев обладает известностью, но это связано не с его харизмой или качествами руководителя, а с его занимаемой должностью – люди знают его, потому что он действующий губернатор».

Кроме того, как считают политологи, отказ от конкурентной борьбы лишит Куйвашева единственного шанса доказать легитимность своей власти. «Для него, как губернатора-назначенца, важно заручиться поддержкой населения региона. Победа в конкурентных выборах пошла бы на пользу Евгению Куйвашеву, подняла бы его самооценку. Если же резиденция пойдет по пути зачистки соперников, то кампания превратится в чиновно-аппаратные выборы, которые не нужны избирателям. При таком формате будут купированы социальные проблемы в области. Людей просто поставят перед фактом – вот единственный кандидат, голосуйте за него. Результатом станет молчаливая позиция избирателей, и, скорее всего, невысокая явка», – отметил Сергей Мошкин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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