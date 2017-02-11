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Публикации за 11.02.17

Свердловские коммунисты выдвинули пятерых кандидатов в губернаторы

Свердловские коммунисты выдвинули пятерых кандидатов в губернаторы

Свердловское отделение КПРФ сегодня согласовало предварительный список кандидатов на губернаторские выборы. Коммунисты отобрали из своих рядов пятерых – депутата Госдумы Николая Езерского, депутатов Свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера, Игоря Аксенова и Александра Ладыгина, а также управляющего директора ПАО «Плюс Банк» Алексея Парфенова, сообщил NDNews.ru источник в партии.

Теперь свердловский обком отправит пять досье на рассмотрение центральному комитету КПРФ. Отметим, что не все члены списка готовы участвовать в избирательной гонке. Например, депутат ГД Николай Езерский и ранее заявлял о своем нежелании идти на выборы. «Он говорил, что не хочет идти на поклон единороссам для прохождения муниципального фильтра. Но готов подчиниться любому решению партии», – отметил источник.

Кандидатуру Вячеслава Вегнера обком выдвигал с неохотой. Что касается депутатов заксо Игоря Аксенова и Александра Ладыгина, то первый известен только тем, что его мать работает на руководящей должности в Уральском управлении Центробанка, а второй прославился выступлениями в заксо на тему эпидемии ВИЧ.

По неофициальным данным, в обкоме больше склонялись к кандидатуре банкира Алексея Парфенова. Осенью прошлого года он баллотировался от коммунистов в депутаты Госдумы по Каменск-Уральскому округу №169, но проиграл единороссу Льву Ковпаку.

Окончательное решение по выдвижению кандидатов от КПРФ в губернаторы тех регионов, где осенью пройдут выборы, будет принято на всероссийском съезде партии, который пройдет в первых числах мая.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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