Кажется, определился: Ройзман пойдет на выборы губернатора от «Яблока»

Публикации за 20.04.17

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, по некоторым данным, определился с партией, от которой он пойдет на выборы губернатора Свердловской области.

Как сообщают источники NDNews.ru, уже завтра о готовности выдвинуть Ройзмана в губернаторы заявит партия «Яблоко». «Они посчитали, что смогут получить около 200 голосов муниципальных депутатов. Всего «свободных» депутатов сейчас 250-260», – говорит собеседник агентства.

Руководитель регионального отделения «Яблока» Юрий Переверзев подтвердил NDNews.ru, что консультации по кандидатуре Ройзмана на федеральном уровне велись, но конечный результат сообщить затруднился.

Тем не менее, такой вариант вполне укладывается в «конкурентный» сценарий выборов, о возможности которого уже неоднократно говорили эксперты. В пользу Ройзмана играет тот факт, что в области достаточно высокий уровень протестных настроений. Как уже сообщал NDNews.ru, в регионе хватает проблем, особенно в малых городах. Здесь и «оптимизация» медицины, и постоянные проблемы в ЖКХ, и низкий уровень жизни, и закредитованность экономики региона. «Если Ройзман сможет выступить в роли детонатора скрытого протеста, консолидировать разрозненные группы под своими знамёнами, стать кандидатом «надежды на изменения к лучшему», то у него есть вполне приличные шансы на победу. За 4,5 месяца эффективной работы можно горы свернуть. Особенно, когда горы этого хотят», – считает политолог Александр Пирогов.

По мнению политолога Алексея Швайгерта, от какой именно партии выдвинется Ройзман – вопрос чисто технический, но в то же время его сотрудничество с «Яблоком» «лучше укладывается в голове», чем выдвижение от Партии пенсионеров, о возможности которого говорили ранее.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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