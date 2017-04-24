NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 24.04.17

Ройзман обещал не выдвигаться в президенты, когда станет губернатором / А также сообщил, что ничем не болеет

Ройзман обещал не выдвигаться в президенты, когда станет губернатором А также сообщил, что ничем не болеет

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, который может стать основным соперником Евгения Куйвашева на губернаторских выборах, начал свою кампанию с программной статьи, для публикации которой он выбрал провинциальную газету «».

Как передает корреспондент NDNews.ru, свой выбор «трибуны» Ройзман объяснил тем, что Артемовский район – его малая родина (к немалому удивлению многих его поклонников, уверенных, что мэр родился и вырос на Уралмаше).

Свою программу Евгений Вадимович ожидаемо выстроил на критике действующего губернатора, припомнив ему и растущий госдолг области, и закрытие заводов, и непонятно зачем купленную за 500 млн рублей телебашню. Управленческий стиль Куйвашева Ройзман охарактеризовал как «уродливый». Одним из самых больших грехов губернатора Ройзман назвал наступление на Екатеринбург.

Себя Евгений Вадимович характеризует исключительно положительно: «Мне сейчас 54 года, слава богу, я ничем не болею, вредных привычек нет, я не пью и не курю». «Я всегда избегал роскоши. Когда я пришел сюда на пост главы Екатеринбурга, сел в машину «Тойота Камри», которая досталась мне от предшественника. Ей десять лет. Я не пользуюсь ВИП-залами, я не летаю бизнес-классом на народные деньги. Я максимально скромно себя веду, ничего лишнего себе не позволяю, живу на одну зарплату», – похвастался градоначальник.

Ройзман заявляет, что если ему удастся пройти муниципальный фильтр и зарегистрироваться, он совершенно точно победит на выборах. А вот бросать вызов Владимиру Путину на президентских выборах 2018 года он не готов: «Думающие люди приходят и говорят: «Женя, надо поучаствовать в выборах президента». Я говорю: «Послушайте. Я считаю, что президентская кампания в России с нуля по-настоящему потребует миллиардов сто. Я не думаю, что кто-то вложится такой огромной суммой. Брать у кого-то деньги и брать на себя ответственность перед спонсорами я не горазд. Поэтому согласиться на ваше предложение не могу», – заявил мэр.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.04.17

Пошел на Шарташ поудить рыбу и не вернулся – в Екатеринбурге умер рыбак (ФОТО). / В поселке под Первоуральском отвергнутый ухажер обстрелял квартиру с детьми (ФОТО). / «Путин, помоги!» – обманутые дольщики вывесили простыню с «кровавым» посланием президенту (ФОТО).

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter