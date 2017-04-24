Ройзман обещал не выдвигаться в президенты, когда станет губернатором / А также сообщил, что ничем не болеет

Публикации за 24.04.17

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, который может стать основным соперником Евгения Куйвашева на губернаторских выборах, начал свою кампанию с программной статьи, для публикации которой он выбрал провинциальную газету «Егоршинские вести».

Как передает корреспондент NDNews.ru, свой выбор «трибуны» Ройзман объяснил тем, что Артемовский район – его малая родина (к немалому удивлению многих его поклонников, уверенных, что мэр родился и вырос на Уралмаше).

Свою программу Евгений Вадимович ожидаемо выстроил на критике действующего губернатора, припомнив ему и растущий госдолг области, и закрытие заводов, и непонятно зачем купленную за 500 млн рублей телебашню. Управленческий стиль Куйвашева Ройзман охарактеризовал как «уродливый». Одним из самых больших грехов губернатора Ройзман назвал наступление на Екатеринбург.

Себя Евгений Вадимович характеризует исключительно положительно: «Мне сейчас 54 года, слава богу, я ничем не болею, вредных привычек нет, я не пью и не курю». «Я всегда избегал роскоши. Когда я пришел сюда на пост главы Екатеринбурга, сел в машину «Тойота Камри», которая досталась мне от предшественника. Ей десять лет. Я не пользуюсь ВИП-залами, я не летаю бизнес-классом на народные деньги. Я максимально скромно себя веду, ничего лишнего себе не позволяю, живу на одну зарплату», – похвастался градоначальник.

Ройзман заявляет, что если ему удастся пройти муниципальный фильтр и зарегистрироваться, он совершенно точно победит на выборах. А вот бросать вызов Владимиру Путину на президентских выборах 2018 года он не готов: «Думающие люди приходят и говорят: «Женя, надо поучаствовать в выборах президента». Я говорю: «Послушайте. Я считаю, что президентская кампания в России с нуля по-настоящему потребует миллиардов сто. Я не думаю, что кто-то вложится такой огромной суммой. Брать у кого-то деньги и брать на себя ответственность перед спонсорами я не горазд. Поэтому согласиться на ваше предложение не могу», – заявил мэр.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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