Куйвашев, Ройзман или Бурков? Первый месяц необъявленной губернаторской кампании без сюрпризов

Публикации за 21.04.17

В Свердловской области продолжается губернаторская кампания – официально старт ее еще не дан, однако основные претенденты, которые включились в борьбу и будут участвовать в гонке за кресло главы региона, уже понятны. Несмотря на надежды наблюдателей об интересной кампании, пока что статистика говорит об обратном – обходится без сюрпризов.

За последний месяц – по итогам мониторинга публикаций в СМИ, оценок политологов и интернет-опросов – определилась первая тройка претендентов на губернаторский пост в Свердловской области: это врио главы региона Евгений Куйвашев, екатеринбургский мэр Евгений Ройзман и депутат Госдумы РФ Александр Бурков.

В онлайн-голосованиях лидирующие позиции, как и прежде, занимает бывший наркоборец Ройзман, за ним следует – и с большим отрывом – действующий глава региона Куйвашев. Однако расклад сил меняется за пределами Екатеринбурга. В Свердловской области Ройзмана знают не так хорошо, поэтому в малых городах предпочтение отдают Куйвашеву (47,43% голосов) и Буркову (48,74%) – такие данные приводит сегодня портал «Губернатор Свердловской области».

В медиарейтингах иное положение дел – Евгений Куйвашев, в распоряжении которого административный ресурс, упоминался в СМИ за последний месяц больше трех тысяч раз, а Евгений Ройзман только 1195 раз. Что касается мнений экспертов, то те также считают Куйвашева фаворитом гонки (у него 52 балла). Позиции Ройзмана чуть хуже – ему достались 38 баллов от политологов. А тройку замыкает глава Нижнего Тагила Сергей Носов с 14 баллами, но при этом эксперты оценивают его выдвижение как маловероятное, поскольку он, как человек системы, вряд ли пойдет против решения ЕР, представлять которую будет, скорее всего, Куйвашев. «Эксперты проекта «Губернатор Свердловской области» оценивали по десятибалльной шкале все действия кандидатов с точки зрения их влияния на ход предвыборной гонки. Всего они проставили оценки 162 действиям, совершенным 12 возможными кандидатами на пост главы региона», – пояснили авторы проекта.

Помимо упомянутых возможных кандидатов есть и другие персоналии, но всех их причисляют к аутсайдерам кампании по тем или иным причинам. В их числе депутат Госдумы Андрей Альшевских, представители заксо Вячеслав Вегнер и Дмитрий Ионин, депутат Гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин, предполагаемый кандидат от КПРФ Алексей Парфёнов, полпред президента в УрФО Игорь Холманских и общественник Сергей Ярутин.

Екатеринбург. Другие новости 21.04.17

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