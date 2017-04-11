Зампред партии пенсионеров едет в Екатеринбург, чтобы встретиться с Ройзманом

Публикации за 11.04.17

Сегодня в Екатеринбург с визитом приедет заместитель председателя центрального совета Российской партии пенсионеров за справедливость Владимир Ворожцов, чтобы проверить, как работают отделения на местах. Помимо прочего он встретится с мэром города Евгением Ройзманом для «неформального общения».

О визите г-на Ворожцова сообщила пресс-служба главы ЕГД. По их данным, представитель партии «хочет получить информацию о социальной и экономической ситуации в одном из крупнейших городов страны из первых рук, а также услышать оценку главы Екатеринбурга деятельности местного отделения партии».

Напомним, ранее г-н Ройзман заявлял о возможности своего участии в выборах губернатора Свердловской области. Однако от какой политической партии он хотел бы выдвинуть свою кандидатуру, не сообщалось. Не исключено, что в ходе встречи с представителем РППС будет обсуждаться и этот момент. Такой вариант допускают эксперты.

«Учитывая ту ситуацию, в какой оказалась партия, ей нужен некий лидер, который мог бы спасти репутацию партии и вернуть ее обратно в повестку, потому что сейчас она находится в неком забытьи, в том числе связанном с неаккуратными действиями руководства, – рассказал руководитель Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин. – Не знаю, согласится ли на это Ройзман, вероятно, скажет что-то обтекаемое, чтобы сохранить всех в напряжении. В условиях информационного вакуума, пока все ждут известных событий [решения Кремля по судьбе губернатора Евгения Куйвашева, – прим. ред.], для Ройзмана выгодно создавать такой интерес к себе».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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