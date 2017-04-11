NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 11.04.17

Зампред партии пенсионеров едет в Екатеринбург, чтобы встретиться с Ройзманом

Зампред партии пенсионеров едет в Екатеринбург, чтобы встретиться с Ройзманом

Сегодня в Екатеринбург с визитом приедет заместитель председателя центрального совета Российской партии пенсионеров за справедливость Владимир Ворожцов, чтобы проверить, как работают отделения на местах. Помимо прочего он встретится с мэром города Евгением Ройзманом для «неформального общения».

О визите г-на Ворожцова сообщила пресс-служба главы ЕГД. По их данным, представитель партии «хочет получить информацию о социальной и экономической ситуации в одном из крупнейших городов страны из первых рук, а также услышать оценку главы Екатеринбурга деятельности местного отделения партии».

Напомним, ранее г-н Ройзман . Однако от какой политической партии он хотел бы выдвинуть свою кандидатуру, не сообщалось. Не исключено, что в ходе встречи с представителем РППС будет обсуждаться и этот момент. Такой вариант допускают эксперты.

«Учитывая ту ситуацию, в какой оказалась партия, ей нужен некий лидер, который мог бы спасти репутацию партии и вернуть ее обратно в повестку, потому что сейчас она находится в неком забытьи, в том числе связанном с неаккуратными действиями руководства, – рассказал руководитель Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин. – Не знаю, согласится ли на это Ройзман, вероятно, скажет что-то обтекаемое, чтобы сохранить всех в напряжении. В условиях информационного вакуума, пока все ждут известных событий [решения Кремля по судьбе губернатора Евгения Куйвашева, – прим. ред.], для Ройзмана выгодно создавать такой интерес к себе».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.04.17

В Каменске-Уральском при загадочных обстоятельствах отравилась семья, в том числе двое детей. / 11 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Урал» дома победил «Оренбург» и поднялся на 11 строчку в турнирной таблице.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter