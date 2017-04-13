Ж для АП, или Зачем Тунгусову Ройзман

Публикации за 13.04.17

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман на этой неделе провел несколько встреч, которые могут свидетельствовать о его активном включении в губернаторскую кампанию. Похоже, найдена и партия, которая может выдвинуть его в качестве своего кандидата. Однако некоторые наблюдатели полагают, что речь идет не о реальной кампании, а о ее имитации, рассчитанной на вполне конкретного зрителя: администрацию президента. В качестве режиссера называют бессменного «серого кардинала» свердловской политики Владимира Тунгусова.

Как уже сообщал NDNews.ru, во вторник Евгений Ройзман встретился с заместителем председателя центрального совета Российской партии пенсионеров за справедливость Владимиром Ворожцовым. Несмотря на то, что, согласно официальной версии, политики беседовали только о положении старшего поколения в столице Урала, наблюдатели уверены: обсуждалась возможность выдвижения Ройзмана от этой партии в качестве кандидата в губернаторы. По мнению политолога Анатолия Гагарина, партия сейчас находится «в неком забытьи», а потому ей нужен лидер, который мог бы спасти ее репутацию и вернуть обратно в повестку.

С другой стороны, гораздо важнее тот факт, что в Свердловской области отделением этой партии руководит депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин – бывший единоросс, которого в регионе традиционно считают политиком, близким к Владимиру Тунгусову. Косвенное подтверждение можно найти во вчерашнем пресс-релизе РППЗС: «Возможности РППЗС в политической жизни Свердловской области будут возрастать. Таков итог рабочей встречи заместителя председателя Центрального совета партии Владимира Ворожцова с первым заместителем губернатора Свердловской области – руководителем администрации губернатора Свердловской области Владимиром Тунгусовым, прошедшей в конструктивной и доброжелательной обстановке».

По мнению источников NDNews.ru, все эти встречи преследуют одну-единственную цель: Тунгусов демонстрирует Москве, что у него есть полностью подконтрольный оппозиционный кандидат в губернаторы, причем весьма популярный у либеральной общественности не только в Свердловской области, но и по всей стране. «Если говорить очень упрощенно, то Тунгусову нужен управляемый губернатор, его, свой. Марионетка. Ещё Тунгусову важно усилить свою власть, увеличить и денежные потоки. Для этого ему нужна область под контролем. И как только Москва в лице администрации президента начала песнь про нового губернатора-варяга и смены элит, Тунгусов начал свою партию – и появились Ройзман и, отчасти, Бурков, – считает собеседник агентства, близкий к администрации губернатора. – Тунгусов строит в области ту же систему, что и в городе. То есть у нас есть один реальный хозяин и «решала», а есть номинальный руководитель (Якоб – в городе, Куйвашев – в области). И все понимают, что если придёт «варяг», то он снесет Тунгусова, и хорошо ещё, если не с посадкой, так что для «серого кардинала» это буквально вопрос жизни и смерти».

Впрочем, в такую конспирологическую теорию верят не все. Например, бывший заместитель уральского полпреда, политолог Андрей Колядин уверен, что Тунгусов не стал бы рисковать, затевая такую опасную игру. «Я помню, что в Свердловской области сложился миф о Тунгусове как «черном демоне», влияющем на все, – без него и солнце не встает, и дождь не идет. Но считать, что он осознанно ведет Ройзмана на выборы, я бы не стал, – говорит эксперт. – У него есть четкая и понятная задача: провести Куйвашева в губернаторы, все ресурсы для этого есть. Скоро будет опубликован указ, подтверждающий его (Куйвашева) полномочия в статусе врио губернатора. Зачем Тунгусову затевать новый проект, когда есть основной? Это то же самое, как если бы вам поручили изготовить стул, пообещали за это деньги и почет, а вы бы вместо этого начали изготавливать стол, рискуя потерять деньги и навлечь на себя обвинения в несоблюдении договоренностей. Гораздо проще просто сделать то, что поручено».

Что же касается собственно Евгения Ройзмана, то, по мнению Колядина, без поддержки со стороны администрации губернатора ему не удастся даже пройти муниципальный фильтр – как и другим оппозиционерам.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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