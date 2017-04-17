«Берите комментарий у РБК», – Ройзман спрятался от журналистов после отставки Куйвашева

Публикации за 17.04.17

Мэр Екатеринбурга после известия о назначении Евгения Куйвашева врио губернатора Свердловской области предпочел затаиться от прессы.

Сегодня съемочная группа NDNews.ru посетила приемную главы Екатеринбурга с целью взять у него официальный комментарий о намерениях баллотироваться на пост губернатора Свердловской области. Через своего референта Ройзман передал сообщение, что за него будет говорить его пресс-секретарь Виктория Мкртчян. Виктория сообщила, что сегодня Ройзман не намерен общаться с прессой, кроме того, у него масса важных встреч. Говоря о выборах, она напомнила слова шефа, который заявил: «Если Евгений Куйвашев пойдет на выборы, я тоже выставлю свою кандидатуру». По ее мнению, сегодняшний указ президента пока не говорит о том, что Куйвашев баллотируется в губернаторы Свердловской области, поэтому комментировать пока нечего. Вместе с тем, по ее словам, Ройзман сегодня дал комментарий только одному изданию – РБК, и другие СМИ могут «взять его цитату оттуда».

Ранее Ройзман действительно заявлял, что готов идти в губернаторы в пику нынешнему врио Евгению Куйвашеву. После чего в разных СМИ сообщалось о кулуарных переговорах с рядом партий, которые могли бы его выдвинуть на пост губернатора, чтобы он мог преодолеть муниципальный фильтр.

Информационную блокаду же Ройзман мог объявить после указаний вице-губернатора Владимира Тунгусова, посоветовавшего пока прекратить медийную активность, а комментарий для РБК может объясняться короткой самодеятельностью вольнолюбивого главы Екатеринбурга.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

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