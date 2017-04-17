NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 17.04.17

«Берите комментарий у РБК», – Ройзман спрятался от журналистов после отставки Куйвашева

«Берите комментарий у РБК», – Ройзман спрятался от журналистов после отставки Куйвашева

Мэр Екатеринбурга после известия о назначении Евгения Куйвашева врио губернатора Свердловской области предпочел затаиться от прессы.

Сегодня съемочная группа NDNews.ru посетила приемную главы Екатеринбурга с целью взять у него официальный комментарий о намерениях баллотироваться на пост губернатора Свердловской области. Через своего референта Ройзман передал сообщение, что за него будет говорить его пресс-секретарь Виктория Мкртчян. Виктория сообщила, что сегодня Ройзман не намерен общаться с прессой, кроме того, у него масса важных встреч. Говоря о выборах, она напомнила слова шефа, который заявил: «Если Евгений Куйвашев пойдет на выборы, я тоже выставлю свою кандидатуру». По ее мнению, сегодняшний указ президента пока не говорит о том, что Куйвашев баллотируется в губернаторы Свердловской области, поэтому комментировать пока нечего. Вместе с тем, по ее словам, Ройзман сегодня дал комментарий только одному изданию – РБК, и другие СМИ могут «взять его цитату оттуда».

Ранее Ройзман действительно заявлял, что готов идти в губернаторы в пику нынешнему врио Евгению Куйвашеву. После чего в разных СМИ сообщалось о кулуарных переговорах с рядом партий, которые могли бы его выдвинуть на пост губернатора, чтобы он мог преодолеть муниципальный фильтр.

Информационную блокаду же Ройзман мог объявить после указаний вице-губернатора Владимира Тунгусова, посоветовавшего пока прекратить медийную активность, а комментарий для РБК может объясняться короткой самодеятельностью вольнолюбивого главы Екатеринбурга.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 17.04.17

«Тихая кампания со статистами»: выборы губернатора пока ожидаются скучными. / «Уличные протесты – это недоработка партий»: в уральском полпредстве нашли виновных в антикоррупционных митингах. / К участию в параде Победы в Екатеринбурге готовятся почти 50 ветеранов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter