«Завербовать» 126 депутатов за 10 дней: миссия невыполнима / «Ну, только если ползти на коленях к Шептию»

Публикации за 05.04.17

Комитет заксобрания по законодательству сегодня одобрил сразу в трех чтениях проект изменений в избирательный кодекс, крайне важных для ближайших выборов главы региона. Поправки сокращают срок предоставления в избирком всего пакета документов от кандидатов в губернаторы, включая подписи по так называемому «муниципальному фильтру». Согласно законопроекту, весь пакет документов должен быть представлен не ранее 55 и не позднее 45 дней до дня голосования. То есть, если выборы губернатора, как и планируется, состоятся 10 сентября, сдать документы кандидаты должны в период с 16 по 26 июля.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на заседании комитета присутствовал председатель облизбиркома Валерий Чайников, который убеждал депутатов от оппозиции, что их прав никто нарушать не собирается. По его словам, 10 дней – это только срок подачи документов в избирком, сами подписи муниципальных депутатов для прохождения «муниципального фильтра» можно собирать и раньше. Некоторые депутаты заподозрили, что единороссы хотят лишить их нескольких недель активной агитационной кампании, так как ранее таких ограничений по срокам не было. Но Чайников подчеркнул, что на сроки агитации это никак не влияет: агитацию можно будет начинать еще до сдачи подписей, сразу после того, как партия заявит в избирком о выдвижении своего кандидата.

Эсер Андрей Жуковский заявил, что с этим моментом он разобрался, но его смущает другое – «поправка на объективную реальность, в которой мы живем». «Муниципальный фильтр есть такой, какой он есть, – заявил эсер. – И пройти его можно, только договорившись с администрацией губернатора или с Виктором Анатольевичем (Шептием – прим. ред.). Нам всем придётся набрать в руку побольше пепла, посыпать им голову и ползти на коленях к Шептию с мольбой «спасите-помогите»… И так понятно, что будет «договорной матч» с «Единой Россией», скорее всего, ни Буркова, ни Ройзмана мы на выборах не увидим, так зачем ещё какие-то ограничительные меры? Совсем загнобили оппозицию», – пожаловался Жуковский. Эмоции депутата его коллег из «Единой России» не тронули. «Ты такую прочувствованную речь произнёс, а мы, заметь, тебе не мешали. Хотя ее тема не касается сегодняшней повестки, то, о чем ты говорил, мы на прошлом заседании заксобрания обсудили», – заметил председатель комитета Владимир Никитин (напомним, на прошлом заседании парламентское большинство отклонило предложение КПРФ и примкнувших к ним эсеров о снижении муниципального фильтра с 7,9 до 5%). «Что-то не похож ты на загнобленного», – добавил вице-спикер Виктор Шептий.

В итоге комитет законопроект поддержал, хотя Жуковский от имени своей фракции пообещал на заседании голосовать против.

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