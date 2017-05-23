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Екатеринбург

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Публикации за 23.05.17

Еще один претендент на пост губернатора – депутат гордумы Константин Киселев

Еще один претендент на пост губернатора – депутат гордумы Константин Киселев

Депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев заявил о своём выдвижении в губернаторы Свердловской области. Как передаёт корреспондент , народный избранник сообщил об этом во время обсуждения повестки на заседании гордумы. «На днях мне поступило предложение выдвинуться в губернаторы, и я его принял», – заявил Киселев и попросил снять вопрос о назначении его депутатом на постоянной основе, так как по его словам, избирательная кампания не позволит ему полностью заниматься вопросами работы в думе.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что выдвижение его бывшего соратника по партии «Гражданская платформа» не стало неожиданным. «Москва против моего выдвижения. Поэтому я думал, что будет выдвинут кандидат, достаточно оппозиционный и лояльный власти. Но мои планы по выдвижению в губернаторы остаются неизменными. Если мне удастся пойти муниципальный фильтр, это возможно, я считаю, то я одержу победу», – прокомментировал Ройзман.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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