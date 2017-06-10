Официально: на выборы губернатора от ЛДПР идёт Игорь Торощин

Свердловское отделение ЛДПР официально выдвинула кандидата в губернаторы Свердловской области. Им стал депутат Госдумы Игорь Торощин, передаёт корреспондент NDNews.ru.

Ранее его кандидатура была одобрена высшим советом партии. В данный момент делегаты региональной партийной конференции проводят тайное голосование, чтобы утвердить это решение.

Напомним, на место кандидата от ЛДПР также претендовали депутат Госдумы Данил Шилков и депутат Свердловского заксобрания Михаил Зубарев. Кандидатура Торощина была окончательно согласована в Москве только вчера.

Стоит отметить, что в муниципальных думах насчитывается всего 38 депутатов ЛДПР, в то время как кандидату в губернатору необходимо получить не менее 126 подписей. «Поэтому придётся потрудиться», – отметили в партийном аппарате.

Либерал-демократы также отметили, что сегодняшняя конференция в каком-то смысле стала исторической. В предыдущий раз свердловские партийцы выдвигали кандидата в губернаторы в 1995 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.17

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