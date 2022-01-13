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Четверг, 13 января 2022, 10:36 мск

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Куйвашев ответил, будет ли он участвовать в губернаторских выборах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на сегодняшней пресс-конференции заявил, что еще слишком рано говорить о его участии или неучастии в сентябрьских выборах главы региона, и подтвердил, что его решение будет зависеть от президента.

«Время для выдвижения действительно еще не пришло. Безусловно, мнение президента нашей страны для меня очень-очень важно. Как придет время, все решения будут приняты», – заявил глава региона и добавил: «Вне зависимости от того, кто будет губернатором, я полагаю, наша область стоит на серьезных рельсах развития».

Напомним, ранее «Новый День» узнал у политологов, какие шансы у действующего губернатора продлить свои полномочия еще на пять лет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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