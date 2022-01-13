Достижения Куйвашева. Загадка «Нового Дня» и ответы уральцев (ВИДЕО)

В год губернаторских выборов «Новый День» решил поинтересоваться, чем запомнился свердловчанам Евгений Куйвашев за девять лет управления областью. На пресс-конференции наш корреспондент загадала губернатору загадку: «У Росселя есть Россельбан, у Мишарина – «Иннопром», а что есть у Куйвашева?» В ответ Евгений Владимирович рассмеялся: «С этим вы уж сами определитесь. Думаю, ни Россель, ни Мишарин никогда бы на этот вопрос сами тоже не ответили».

Екатеринбуржцы о губернаторе

Уличный опрос «Нового Дня» в центре Екатеринбурга дал неожиданные результаты. Чаще всего случайные прохожие на вопрос «Чем запомнился действующий губернатор?» отвечали коротко: «Ничем». Но были и оригинальные ответы про «хорошую пресс-службу» и плакаты «Мы справимся». Один из наших собеседников удивил сравнительным анализом руководителей области. «До него (Куйвашева) был высокий красивый дяденька, а предыдущий был немец», – рассуждал мужчина.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в сентябре 2022 года. На пресс-конференции Евгений Куйвашев сообщил, что его решение об участии в кампании будет зависеть от мнения президента России.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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