«Зачистка» конкурентов и реноме Куйвашева. Политологи оценили, как пройдут губернаторские выборы – 2022

Одним из главных политических событий в 2022 году в Свердловской области, безусловно, станут губернаторские выборы. «Новый День» опросил политологов о перспективах переизбрания Евгения Куйвашева и возможных проблемах для него.

«Начнем с того, что во многом губернатор несвободен в своих решениях. Идти ему на выборы или нет, будет определять не лично он, а Старая площадь. Как раз сейчас начался сезон «губернаторопада», активно ходят слухи о скорых отставках руководителей регионов. Но как мне кажется, сегодня у Кремля нет принципиальных оснований менять губернатора в Свердловской области, и особых претензий к Куйвашеву нет. Только если не случится чего-то экстраординарного. За последние пару лет губернатор нарастил хороший рейтинг, а участие «паровозом» «Единой Росси» в парламентских выборах в 2021 году добавило Куйвашеву узнаваемости в области, – отмечает политолог Сергей Мошкин. – Как сложится будущая губернаторская кампания? Скорее всего, будут «зачищать поляну», то есть не допустят сильных соперников. Вместо этого сформируют пул спойлеров, не представляющих угрозы для Куйвашева. Чтобы обеспечить видимость конкуренции, кандидатам от парламентских партий помогут пройти муниципальный фильтр. Традиционно будут делать ставку на административный ресурс по линии администраций муниципалитетов и на корпоративный ресурс по линии бизнеса. Реальных соперников в Свердловской области у Куйвашева сейчас нет. От них он избавился несколько лет назад, когда из региона уехали Сергей Носов, Денис Паслер, Александр Бурков. Так что, если бы губернаторские выборы проходили в ближайшее время, Куйвашев выиграл бы их, что называется, в одни ворота».

Политолог Михаил Коробельников тоже не видит особых трудностей для Куйвашева в кампании 2022 года. «Единственная проблема, которая у него может возникнуть, – это утверждение Москвой. Но судя по действиям губернатора и его команды, ему дали зеленый свет на переизбрание. Будут ли сюрпризы на выборах? Все зависит от того, как группы влияния в регионе воспримут эту избирательную кампанию. Потенциально угроза существует для любого губернатора в нашей стране. Безусловно, желающие убрать Куйвашева есть, но пока я не вижу в Свердловской области серьезного конкурентного поля, обладающего достаточными ресурсами для полномасштабной кампании против действующего губернатора», – отметил собеседник агентства.

Впрочем, есть негативные факторы, которые неизбежно будут влиять на политическую повестку. В первую очередь, это социальное недовольство. Уровень жизни населения падает, а цены растут. Несмотря на все усилия власти сбить протестные настроения в прошлом году, люди продолжают собираться на митинги.

«Самое важное для Евгения Куйвашева – заручиться поддержкой Кремля. Администрация президента тщательно мониторит ситуацию в регионах, где будут проходить выборы. В KPI губернаторов включено более 20 пунктов, в том числе «уровень доверия к президенту» и «уровень протестной активности». Каждая акция протеста не приносит очков губернатору. Но сейчас в Екатеринбурге проходят локальные митинги, которые не вызывают большого общественного резонанса. Так что для Куйвашева все пока некритично, и он может спокойно готовится к выборам», – считает Сергей Мошкин.

Еще одним вызовом для региональных властей может стать продолжающаяся пандемия Covid-19. Неадекватные меры или же бездействие чиновников сильно бьет по их репутации в глазах населения. Также в 2022 году, скорее всего, состоится реформа местного самоуправления, но это вряд ли заденет обычных жителей. «Когда власть пересаживается из одного кресла в другое – это мало волнует людей. Но не стоит забывать, что в этом году будет продолжаться большая спортивная стройка к Универсиаде. Для региональных властей подготовка к студенческим играм – большая и важная задача. А у населения снова могут возникнуть вопросы, нужно ли вообще это мероприятие», – отметил эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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