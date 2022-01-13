Сегодня в Екатеринбурге прошла итоговая пресс-конференция свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Вообще-то она была посвящена итогам 2021 года, но это только формально. Многие ждали от губернатора ярких заявлений, возможно – обещаний, в конце концов, итогов работы за последние десять лет, ведь 2022-й – год выборов главы региона. Однако Куйвашев, хоть и отвечал на вопросы прессы три часа (причем сам попросил продлить пресс-конференцию, чтобы успеть пообщаться со всеми), делал это скорее рутинно.

Куйвашеву несколько раз задавали вопросы о том, чем он может гордиться на посту губернатора, но глава региона предпочел отвечать в духе «это людям решать». Скромность украшает человека, но только не тогда, когда он идет на выборы. Это подтвердил опрос «Нового Дня» – оказалось, что за без малого десять лет про Куйвашева людям с улицы сказать практически нечего. Ни хорошего, ни, впрочем, и плохого.

Екатеринбуржцы о губернаторе

То, что губернатор не смог заявить однозначно, будет ли выдвигаться на третий срок, понятно – вперед батьки в пекло не залезешь. «Мнение президента для меня очень-очень важно. Время для принятия решения о выдвижении на новый срок еще не пришло. Кто бы ни был на месте губернатора, он будет работать над большими проектами, которые мы начали», – обтекаемо сказал он.

Удивительно, почему Куйвашев решил отвергнуть просителей – пресс-конференция губернатора, конечно, не обошлась без наказов из территорий. Так, журналисты из муниципалитетов просили дать денег на открытие типографии на севере региона, напечатать краеведческую книгу, отремонтировать школы, разобраться с транспортом… Однако губернатор сказал неожиданное: «Коллеги, не обижайтесь, не хочу, чтобы наша пресс-конференция превращалась… мы с главами собираемся – они то же самое просят, школы, благоустройство. Есть правила, я не могу их изменить. Если [территории] не попадают в программы, то значит, не соответствуют критериям, или есть места, где хуже ситуация».

Понятной ситуация становится, если вспомнить прогнозы специалистов о том, что сильных конкурентов у Куйвашева на предстоящих выборах не будет. Политологи уверены, что для него «зачистят поляну», а в кампании будет участвовать целый пул спойлеров. И тогда действительно особенно стараться за девять месяцев до дня «икс» необязательно.

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