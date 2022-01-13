Куйвашев заступился за мэров перед СМИ

Губернатор Евгений Куйвашев заступился за мэров, у которых, по его словам, тяжелая работа, и иногда они ошибаются.

Отвечая на вопрос журналистки из Первоуральска, кто из глав не выполняет пожелания населения, Куйвашев не назвал ни одного имени, но заверил, что мэр Первоуральска Игорь Кабец – «нормальный». «Во-первых, все до единого обращения рассмотрены, – рассказал он. – Бывает, формы разъяснения не совпадали с требованиями жителей. Такие случаи есть, не буду называть глав, но у вас все нормально. Ваш глава нормальный. По всем вопросам, что ему задавали, даны разъяснения». Также Куйвашев добавил: «Кто не ошибается? Люди работают, работа не из легких».

Добавим, по данным «Нового Дня», в скором времени практически все мэры возглавят местные ячейки партии «Единая Россия». Кроме того, политологи считают, что если Куйвашев пойдет на губернаторские выборы, ставку традиционно будут делать на административный ресурс по линии администраций муниципалитетов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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