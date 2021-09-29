Слух дня: отставка за низкий результат ЕР грозит по меньшей мере двум мэрам

В Свердловской области продолжают анализировать результаты голосования за партию власти в разрезе различных муниципалитетов. Говорят, что уже появились первые главы городов – кандидаты на вылет, которые не обеспечили нужного результата «Единой России».

В частности, называют главу Первоуральска – Игоря Кабеца. По данным избиркома, в Первоуральском округе на выборах в Госдуму за ЕР отдали свои голоса 34,21%, а на выборах в заксо – 35,73% (задача ставилась набрать не менее 40%). Несмотря на то, что в округ по Госдуме кроме собственно Первоуральска входят города Бисерть, Красноуфимск, Нижние Серги, Дегтярск, Полевской, Новоуральск и ряд других, ответственность, скорее всего, понесет именно глава Первоуральска.

Непростая ситуация и с Новоуральском, входящим в тот же избирательный округ по выборам в Госдуму. Здесь за ЕР проголосовали всего 30,3% избирателей, зато за КПРФ – 27,3%. По выборах в заксо Новоуральск входит в другой избирательный округ – Кировградский. На этих выборах за ЕР проголосовали 32,89%, а за КПРФ – 29,72%. Сложность в том, что Новоуральск – «атомный» город, и областные власти не могут сменить там главу (сейчас это Вячеслав Тюменцев) без согласия ГК «Росатом». Но, по слухам, тот же Росатом поручился за высокий результат партии власти в закрытом городе.

Добавим, в том же Кировградском одномандатном округе заксо, в который входят, помимо самого Кировграда и Новоуральска, еще Невьянск и Верх-Нейвинск, избрали единственного депутата-коммуниста за пределами Екатеринбурга.

Екатеринбург. Другие новости 29.09.21

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