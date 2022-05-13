«Вор в законе» получил меньше, чем просил прокурор (ФОТО)

В Свердловском областном суде оглашен приговор Владимиру Кузнецову, который обвинялся в том, что много лет занимал ведущее положение в преступной иерархии Верхней Салды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кузнецова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима с наложением штрафа в размере 250 тыс. рублей и последующим ограничением свободы на 1 год.

Напомним, накануне обвинение потребовало для подсудимого 12 лет колонии строгого режима с наложением штрафа в размере 500 тыс. рублей и последующим ограничением свободы на 2 года. Адвокат просила учесть смягчающие обстоятельства. По ее словам, у Кузнецова есть постоянное место жительства, место работы, у него есть жена, которая сейчас не работает, и два ребенка.

29 апреля коллегия присяжных посчитала доказанным, что подсудимый, имеющий в преступных кругах кличку «Лис», не позднее 22 января 2009 года был назначен так называемым вором в законе Тимуром Свердловским «смотрящим» за городом Верхней Салдой. По мнению присяжных и прокурора, Кузнецов имел авторитет среди заключенных, контролировал различные направления в криминальной деятельности, пропагандировал воровские идеи, а также занимался формированием и распределением «общака» на нужды осужденных.

Добавим, Кузнецова и его подельников обвиняют в мошенничестве с квартирами социально неблагополучных граждан, которые имели большую задолженность за коммунальные услуги. Среди собственников жилья были алкоголики, бывшие заключенные и инвалиды. Впоследствии квартиры переходили во владение участников группы Кузнецова. Эти эпизоды находятся на отдельном рассмотрении в суде Верхней Салды.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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