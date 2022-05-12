Вор в законе может получить 12 лет строгого режима за свой статус

Сегодня в Свердловском облсуде состоялись прения по делу Владимира Кузнецова, которого обвиняют в том, что он с 2009 года занимал высшее положение в преступной иерархии Верхней Салды.

Как сообщили в суде, прокурор напомнила, что 29 апреля коллегия присяжных посчитала доказанным, что подсудимый, имеющий в преступных кругах кличку «Лис», не позднее 22 января 2009 года был назначен так называемым вором в законе Тимуром Свердловским «смотрящим» за городом Верхней Салдой. По мнению присяжных и прокурора, Кузнецов имел авторитет среди заключенных, контролировал различные направления в криминальной деятельности, пропагандировал воровские идеи, а также занимался формированием и распределением «общака» на нужды осужденных.

Сторона обвинения попросила суд назначить Кузнецову наказание в виде 12 лет колонии строгого режима с наложением штрафа в размере 500 тыс. рублей и последующим ограничением свободы на 2 года. Адвокат просила учесть смягчающие обстоятельства. По ее словам, у Кузнецова есть постоянное место жительства, место работы, у него есть жена, которая сейчас не работает, и два ребенка.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Как уже сообщал «Новый День», дело Кузнецова – первое в Свердловской области по статье УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии. Статья 210.1 УК РФ была введена в 2019 году, наказание по ней предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет с крупным штрафом. Владимир Кузнецов был задержан правоохранителями в Верхней Салде в феврале 2020 года. Мужчине и трем его подельникам также вменяют 17 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации средств (ч. 4 п. «а» ст. 174.1 УК РФ) и принуждение к совершению сделки (ч. 1 ст. 179 УК РФ).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»