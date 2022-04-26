В Екатеринбурге рассматривают первое дело по статье о воровской иерархии

Свердловский областной суд начал рассмотрение первого в истории региона дела о занятии высшего положения в преступной иерархии. Статья 210.1 УК РФ была введена в 2019 году, наказание по ней предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет с крупным штрафом.

На скамье подсудимых находится криминальный авторитет Владимир Кузнецов, предполагаемый «смотрящий» за Верхней Салдой. «Согласно версии предварительного расследования, с 2009 года Кузнецов занимал высшее положение в преступной иерархии в городе Верхняя Салда, пропагандировал воровские идеи, занимался формированием и распределением общих денежных средств на бытовые и иные нужды осужденных, а также принимал участие в выстраивании воровской иерархии», – сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело рассматривает коллегия присяжных заседателей, об этом попросил сам подсудимый. Сегодня во время заседания были допрошены шесть свидетелей обвинения.

Кузнецов был задержан правоохранителями в Верхней Салде в феврале 2020 года. Мужчине и трем его подельникам также вменяют 17 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации средств (ч. 4 п. «а» ст. 174.1 УК РФ) и принуждение к совершению сделки (ч. 1 ст. 179 УК РФ). Материалы были выделены в отдельное производство и направлены в Верхнесалдинский суд. По данным издания «КоммерсантЪ», в основу этого дела легли эпизоды мошенничества с квартирами социально неблагополучных граждан, которые имели большую задолженность за коммунальные услуги. Среди собственников жилья были алкоголики, бывшие заключенные и инвалиды. Впоследствии квартиры переходили во владение участников группы Кузнецова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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