Присяжные вынесли вердикт по первому на Урале делу «вора в законе»

В Свердловском областном суде присяжные признали Владимира Кузнецова виновным в том, что он занимал высшее положение в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда, коллегия присяжных заседателей посчитала доказанным, что Кузнецов с 2009 года занимал высшее положение в преступной иерархии Верхней Салды. Они считают, что он имел авторитет среди заключенных, контролировал различные направления в криминальной деятельности, пропагандировал воровские идеи, а также занимался формированием и распределением «общака» на нужды осужденных. По мнению присяжных, подсудимый не заслуживает снисхождения. За обвинительный вердикт проголосовали семеро из восьми. Прения сторон по делу состоятся 12 мая в 10 часов.

Напомним, недавно облсуд начал рассмотрение первого в истории региона дела о занятии высшего положения в преступной иерархии. Статья 210.1 УК РФ была введена в 2019 году, наказание по ней предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет с крупным штрафом. На скамье подсудимых – предполагаемый «смотрящий» за Верхней Салдой.

Владимир Кузнецов был задержан правоохранителями в Верхней Салде в феврале 2020 года. Мужчине и трем его подельникам также вменяют 17 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации средств (ч. 4 п. «а» ст. 174.1 УК РФ) и принуждение к совершению сделки (ч. 1 ст. 179 УК РФ). Материалы были выделены в отдельное производство и направлены в Верхнесалдинский суд. По данным издания «КоммерсантЪ», в основу этого дела легли эпизоды мошенничества с квартирами социально неблагополучных граждан, которые имели большую задолженность за коммунальные услуги. Среди собственников жилья были алкоголики, бывшие заключенные и инвалиды. Впоследствии квартиры переходили во владение участников группы Кузнецова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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