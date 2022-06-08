Стал известен соперник Куйвашева на губернаторских праймериз

В Свердловской области определились участники губернаторских праймериз «Единой России».

Как сообщили в пресс-службе отделения, на заседании президиума политсовета были предложены два кандидата. Председатель заксо Людмила Бабушкина предложила включить в список участников губернатора Евгения Куйвашева. «За эти десять лет работы губернатором Евгений Владимирович многое сделал для социально-экономического развития региона, и самое главное – Свердловская область приобрела статус одного из регионов-лидеров среди субъектов Российской Федерации», – сказала Людмила Бабушкина.

Второго участника предложил вице-губернатор Олег Чемезов – руководителя регионального исполкома Дмитрия Жукова.

Обе кандидатуры поддержаны единогласно. Теперь участникам предстоит встреча с секретарями первичных и местных отделений. Само голосование, выявление победителя и его выдвижение в качестве кандидата от партии на выборы состоятся 14 июня на региональной конференции Свердловского отделения «Единой России».

Добавим, Дмитрию Жукову 44 года, он родился в Серове, в 2001 году закончил Уральскую академию госслужбы. Первый раз избран депутатом заксо в 2016 году. На момент избрания работал заместителем гендиректора ООО «Гурман». В 2021 году переизбран по Серовскому одномандатному округу № 24, возглавляет комитет заксобрания по законодательству и общественной безопасности. В 2020 году задекларировал доход в 2,9 млн рублей, его супруга – 3,6 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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