Кандидатам в губернаторы потребуется собрать более 120 депутатских подписей

Кандидатам в губернаторы после выдвижения будет необходимо собрать не менее 121 подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. Об этом рассказала на пресс-конференции председатель областного избиркома Елена Клименко.

Она пояснила, что установленное областным законом число подписей – это 7,9 % от числа муниципальных депутатов и избранных глав. Всего необходима 121 подпись, максимально возможное число подписей для представления – 127. При этом 103 подписи обязательно должны быть поставлены депутатами муниципальных районов и городских округов Свердловской области, здесь максимальный показатель – 108. Кроме того, кандидат должен быть поддержан не менее чем в 55 муниципальных районах и городских округах.

Елена Клименко отметила, что в законе нет термина «муниципальный фильтр». «Мы говорим о поддержке кандидатов народными избранниками, представителями жителей Свердловской области. Депутаты дум муниципальных образований и главы, избранные на прямых выборах, ставят свои подписи в листах поддержки того кандидата, которого хотят поддержать», – уточнила она.

Как и в 2017 году, все депутатские подписи должны быть заверены нотариусом. Каждый депутат вправе поддержать только одного кандидата в губернаторы. Если при проверке документов обнаружится, что какой-то депутат расписался сразу за нескольких кандидатов, то действительна будет самая ранняя подпись.

Выдвижение кандидатов в губернаторы начнется на следующий день после официальной публикации постановления о назначении выборов. Пока оно не опубликовано. Согласно областному избирательному кодексу, выдвигать кандидатов в губернаторы могут только политические партии – самовыдвиженцев на выборах не будет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»