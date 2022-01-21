«Муниципальный фильтр – это унизительно». В Свердловской области началось согласование кандидатов в губернаторы

В Свердловской области неформально уже стартовала губернаторская кампания. Пока действующий глава региона Евгений Куйвашев держит интригу (фактически ждет благословения Кремля на переизбрание), политические партии начали переговоры для прохождения муниципального фильтра. Вариантов у парламентской оппозиции немного: либо договариваться с «Единой Россией», либо объединять свои усилия и искать помощь на стороне.

В Свердловской области кандидаты в губернаторы должны собрать в свою поддержку от 126 до 132 подписей муниципальных депутатов из не менее чем 55 районов и городских округов. Только в этом случае они будут зарегистрированы избиркомом и смогут начать предвыборную борьбу. Политологи уверены, что для основного кандидата власти «зачистят поляну». Всех потенциально опасных конкурентов отсеют как раз на стадии муниципального фильтра. Опрошенные «Новым Днем» партийные лидеры в регионе подтверждают этот тезис.

«Очень многое зависит от того, какой в целом будет расклад по избирательной кампании, каких кандидатов выставят другие партии, и прежде всего, «Единая Россия». Пойдет ли действующий губернатор на выборы или будет другая фигура – это все имеет значение. Что касается прохождения муниципального фильтра, то, к сожалению, у оппозиционных партий нет возможности самостоятельно пройти этот барьер. Поэтому выдвижение оппозиционных кандидатов – это всегда плод компромисса или его отсутствие. Теоретически есть шансы договориться о консолидации голосов муниципальных депутатов от коммунистов, ЛДПР и «Справедливой России». Сейчас просчитываются все варианты», – прокомментировал председатель свердловского отделения партии «Справедливая Россия – за правду», депутат Госдумы Андрей Кузнецов.

В КПРФ тоже прикидывают свои возможности. Руководитель свердловского обкома Александр Ивачев сообщил, что в муниципалитетах области работают 70 депутатов-коммунистов, кроме того, есть еще около 400 условно независимых депутатов. С ними будут вестись переговоры, но и от помощи «Единой России» коммунисты не откажутся.

«Муниципальный фильтр – это наша беда. КПРФ всегда выступала категорически против этого искусственного барьера на губернаторских выборах. Парламентские партии имеют право выдвигать своих кандидатов без всяких фильтров, но наше мнение не слышат. Я столько лет в политике, и мы все время упираемся в одно и то же: надо ходить и торговаться за подписи. Это унизительно. Муниципальный фильтр не перепрыгнуть в одиночку. Если единороссы заинтересованы в честных выборах и здоровой конкурентной борьбе, то они поддержат кандидата КПРФ. Но что у них сегодня на уме, я не знаю», – отмечает депутат Госдумы от КПРФ Николай Езерский.

«Мы будем договариваться с «Единой Россией». Я уверен, что переговоры пройдут в положительном ключе, и нашу партию на выборах представит достойный кандидат», – заявил координатор свердловского отделения ЛДПР Александр Каптюг.

На губернаторские выборы в Свердловской области допустят только согласованных с властью кандидатов, говорит еще один партийный источник «Нового Дня». Поэтому сейчас партии в основном заняты лоббированием своих кандидатов. Кто именно пройдет – там и сами не знают.

«Это очень длительный переговорный процесс. Я же знаю, что начнется. Будут звонки, будут приглашать на собеседования и говорить: а вот мы вашего кандидата не поддержим, давайте другого», – посетовал Езерский в беседе с корреспондентом «Нового Дня». По некоторым данным, от «Справедливой России» кандидатом в губернаторы может стать Андрей Кузнецов. В свердловском отделении ЛДПР заявили, что у есть несколько кандидатур, но фамилии не называют. «Основной критерий – стаж в партии, опыт участия в выборах тоже приветствуется», – сообщил Каптюг.

Что касается малых партий, то они тоже готовятся к губернаторской кампании. Например, Партия пенсионеров будет участвовать в выборах, если не случится «чрезвычайных ситуаций». «У нас идут консультации с претендентами и с действующими муниципальными депутатами. Каких-то жестких требований к кандидату нет, все демократично, он не обязательно должен быть пенсионного возраста. А по поводу муниципального фильтра – тут нужно договариваться с конкретными людьми [в муниципальных думах], а не с партиями», – отметил председатель регионального отделения РППСС Сергей Полыганов.

Свердловское «Яблоко» обещает представить своего кандидата весной. «Предварительный отбор уже идет, у нас есть потенциальные претенденты. Прохождение муниципального фильтра мы переложим на кандидата. Там технология понятна: берутся списки депутатов, обзваниваются, находятся люди, готовые поставить подпись в поддержку», – рассказал руководитель «яблочников» в Свердловской области Максим Петлин.

Партия «Новые люди», которая существует пару лет, но триумфально взяла два места в свердловском заксобрании прошлой осенью, еще не определилась. «Мы не исключаем возможности участия в губернаторских выборах. Но такое решение пока не принято, еще идут обсуждения», – заявил председатель свердловского отделения НЛ Рант Агаджанян.

А вот экологическая партия «Зеленые», участвовавшая в прошлой губернаторской гонке, на этот раз отказалась. «У нас хорошее взаимодействие с действующим губернатором. Поэтому пока партия не видит целесообразности выдвигать своего кандидата», – сообщил «Новому Дню» председатель «Зеленых» в регионе Игорь Рузаков.

Предыдущие губернаторские выборы в Свердловской области прошли в 2017 году. Тогда список согласованных партий стал известен еще до официального старта кампании. Подписи муниципальных депутатов массово собирались за два-три дня. Многие единороссы по просьбе сверху поддержали оппозиционных кандидатов, а потом неловко оправдывались или вовсе прятались от журналистов. Кандидат от «Яблока» Евгений Ройзман не прошел муниципальный фильтр и демонстративно вышел из кампании. Правда, потом выяснилось, что в области еще оставались «свободные» депутаты. Куратором тех выборов был Владимир Тунгусов, работавший в должности первого вице-губернатора. В кампании уверено победил Евгений Куйвашев, а через год он уволил Тунгусова. Один из источников «Нового Дня» утверждает, что «серый кардинал» может вмешаться в предстоящую губернаторскую кампанию, только теперь он будет играть не за Куйвашева.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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