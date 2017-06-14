«Сдайте по 1000 на нотариуса» и «Мне плевать, со мной ЕР голосами поделится!» Избирательная кампания стартовала со скандалов при прохождении муниципального фильтра (ВИДЕО)

С сегодняшнего дня в муниципальных думах Свердловской области начался аврал. Их председатели в срочном порядке собирают депутатов, чтобы те поставили свои подписи в поддержку кандидатов в губернаторы. Некоторые возмущаются и заявляют, что с этого момента уже можно считать выборы фарсом.

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Как сообщили NDNews.ru депутаты из Асбеста, оппозиционерам, как правило, выдают уже отпечатанные подписные листы от кандидата той партии, от которой они избраны, то есть коммунистам – за Алексея Парфенова, либерал-демократам – за Игоря Торощина, и так далее. А вот некоторым единороссам не повезло: им пришлось «наступить на горло собственной песне» и вместо врио губернатора Евгения Куйвашева поставить подпись за одного из его оппонентов. Иначе, напомним, ни один из его соперников муниципальный фильтр не пройдет. Причем сами кандидаты об этом прекрасно знают. Подтвердили этот факт, в частности, в Белоярке. «Я общался с одним из кандидатов в губернаторы, и сказал, что не буду ставить за него свою подпись, потому что понял, что он ничего не собирается делать для моего округа. На что он ответил – «Да мне плевать, со мной «Единая Россия» голосами поделится», – рассказал агентству один из оппозиционных депутатов Белоярского округа.

Добавим, что проставление подписей «по разнарядке» – это еще не все. Как заявила депутат Асбестовской думы Наталья Крылова, всех ее коллег заставили скинуться по тысяче рублей, чтобы оплатить работу нотариуса. В других муниципалитетах про такое не слышали, хотя в их администрации сегодня и завтра тоже приглашены нотариусы. По закону же их труд должен оплачиваться исключительно из средств избирательного счета кандидата.

О подобной же спешке в «Путинграде» сообщает анонимный телеграмм-канал «Пьяная Армата», который, по слухам, ведет один из тагильских журналистов. «Непонятно, с чем связана спешка тагильской мэрии по подписям мундепов. Завтра последнее заседание, многие могут уехать в отпуск и т.д., но устраивать массовый сбор с выездным нотариусом как-то слишком... Чья это инициатива, узнаем завтра», – пишет автор канала.

Напомним, ранее руководители свердловского отделения «Единой России» уже официально заявляли, что не имеют ничего против поддержки других кандидатов за счет своих депутатов. «Поддержка будет, но только для партий, которые сами за ней обратятся», – заявили секретарь Виктор Шептий и руководитель исполкома Александр Косинцев. Видимо, такие обращения от партий парламентской оппозиции уже поступили.

Добавим, что поспешность в «подписной кампании» может быть связана и с предстоящим в субботу выдвижением в губернаторы Евгения Ройзмана от партии «Яблоко». Если до конца недели все депутатские подписи окажутся «попиленными», то его кампания закончится, так и не начавшись. Впрочем, по данным агентства, в ряде муниципалитетов есть бунтари, которые отказались подписываться по разнарядке, и, вероятно, берегут свои голоса именно для екатеринбургского градоначальника.

Как вольно депутаты трактуют понятие партийной дисциплины, смотрите в нашем видеоматериале.

Напомним, для прохождения муниципального фильтра кандидатам необходимо набрать 126 подписей, в том числе не менее 108 и не более 113 – в муниципальных районах и городских округах (то есть, не в сёлах), общее число муниципалитетов должно быть не менее 55.

Асбест, Белоярский, Нижний Тагил, Елена Владимирова, Антон Гуськов, Александр Саливанчук

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