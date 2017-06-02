«Если надо будет поставить подпись за Ройзмана – поставлю»: единороссы из глубинки поддержат чужих кандидатов по указке сверху

На следующей неделе областное заксобрание официально даст старт губернаторским выборам. Но уже сейчас одной из интриг кампании является то, каким образом партия «Единая Россия» будет помогать оппозиционным депутатам пройти муниципальный фильтр, чтобы врио Евгений Куйвашев не оказался в избирательном бюллетене в гордом одиночестве.

Как заявил NDNews.ru руководитель свердловского исполкома ЕР Александр Косинцев, позиция секретаря отделения Виктора Шептия уже была озвучена – поддержка будет, но только для партий, которые сами за ней обратятся. При этом «никаких циркуляров рассылаться не будет», в каждом случае вопрос будет решаться индивидуально: «Кандидатам нужно собрать 126 подписей в 55 муниципалитетах. Это примерно по два голоса в каждом. Вероятно, депутаты из территорий сами будут обращаться в исполком за советом, мы же не знаем, кто из кандидатов куда и когда поедет». По словам Косинцева, пока ни одна партия за содействием к ЕР не обращалась, но, вероятно, события начнут разворачиваться после 6 июня, когда заксобрание примет решение о назначении выборов.

Единороссы в муниципальных думах подтвердили NDNews.ru, что пока не получали никаких партийных установок. Например, в Качканаре все 16 депутатов ЕР готовы отдать подписи за основного кандидата. «У нас сильная партийная дисциплина. Если каких-то рекомендаций не будет, все депутаты проголосуют за Евгения Куйвашева», – заявил вице-спикер гордумы Качканара и секретарь местной «первички» Наил Касимов.

В Нижнем Тагиле возможные консультации по «разделению голосов» пока не велись, но там готовы прислушаться к советам «из центра». «Если вышестоящие коллеги по партии приведут убедительные доводы, кто-то из депутатов «Единой России» может проголосовать за оппозиционного кандидата. Я не вижу в этом ничего плохого. У нас есть дисциплина, хотя каждый депутат имеет свое мнение», – отметил председатель нижнетагильской думы Александр Маслов.

Аналогичные настроения в думе Гаринского округа, где единороссы имеют 100% большинство. «Мы посмотрим, какие будут кандидаты, и решим с депутатами, за кого будем голосовать. Конечно, мы понимаем, что на выборах должен быть не только кандидат от «Единой России», – рассказала NDNews.ru глава Гари и председатель местной думы Валентина Ермилова. – Я в себе уверена и поддерживаю Евгения Куйвашева. Но если так случится, что надо будет поставить подпись за Ройзмана, я поставлю за него».

Собеседница агентства также отметила, что другие партии за помощью в Гари еще не обращались: «На нас никто не выходил. Если бы с депутатами велись переговоры, я бы как глава это знала».

Оппозиционные депутаты оценивают возможную помощь от ЕР неоднозначно. Депутат гордумы Артемовского Александр Шарафиев, самовыдвиженец, рассказал, что, по его данным, с артемовскими депутатами пока никто никаких бесед не проводил. «Но, судя по информации с новостных порталов, у единороссов действительно может возникнуть проблема с легитимностью губернаторских выборов, если никто, кроме врио, не сможет зарегистрироваться из-за муниципального фильтра, – считает депутат. – Вероятно, единороссы помогут своими голосами Константину Киселеву, но скажу честно – в этом случае он потеряет в моих глазах вес как политолог, как депутат от «Гражданской платформы». Ройзману они помогать будут вряд ли, ему придется справляться самому. Вероятно, в партии власти договорятся и помогут еще паре кандидатов от парламентских партий. Что касается меня, то я сразу сказал Ройзману, что поддержу его, я и еще двое моих коллег».

В некоторых муниципалитетах сообщают, что председатели дум и главы уже лично озаботились заверением подписных листов своих депутатов. Например, об этом рассказал Евгений Шабанов, депутат от партии «Справедливая Россия», из Асбеста. «Никаких бесед относительно того, кого поддержать на выборах, с нами не проводилось. Был только установочный разговор с председателем думы. Он предложил пригласить в думу нотариуса, чтобы он заверил подписи всех депутатов сразу. При этом председатель подчеркнул, что не просит поддержать какого-то конкретного кандидата, что это – чисто организационный момент. Лично я как депутат от «Справедливой России» с точки зрения партийной дисциплины должен поддержать Буркова. Но при этом мне симпатичен Евгений Ройзман. Буду как-то решать эту дилемму. Насколько я знаю, такие депутаты есть и в соседних муниципалитетах», – сообщил Шабанов.

Владислав Гилев, депутат думы Белоярского ГО, представляющий Объединенную партию людей с ограниченной трудоспособностью (ОПЛОТ), тоже упомянул о нотариусе, который приедет заверять депутатские подписи по просьбе главы: «Хорошо, когда выдвигаешься от партии власти: в Белоярскую думу 14 июня приедет нотариус – заверять подписи за одного из кандидатов в губернаторы (об этом объявил глава БГО)», – написал Гилев на своей странице в «Фейсбуке».

Между тем напомним, что сам по себе подписной лист для депутатов – документ отнюдь не простой. Его формат четко утвержден избиркомом. На листе должны быть обязательно указаны: ФИО кандидата в губернаторы, дата его рождения, место работы, выдвинувшая его партия, сведения о судимости (если она есть).

Отметим, что в предлагаемой форме подписного листа свободного места под сведения о судимости нет, что может создать неудобства, в частности, возможному кандидату Евгению Ройзману (в 2016 году Конституционный суд РФ вынес решение, что любая погашенная судимость должна указываться в подписных листах, независимо от сроков давности).

Добавим, что любое несоответствие с утвержденным форматом или неправильная формулировка могут привести к тому, что подписной лист в избиркоме не засчитают.

Свердловская область, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

Свердловская область. Другие новости 02.06.17

В Асбесте врач осуждена за мошенничество в третий раз подряд. / На Среднем Урале проверку МЧС прошли только два городских пляжа. / Сбежавшая из дома асбестовская лицеистка сама вернулась в социальный центр. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»