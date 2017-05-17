Главные опасности на пути к губернаторским выборам – подписи, названия и мэры в роли нотариусов

Публикации за 17.05.17

Спустя пять дней после принятия свердловским избирком целого пакета нормативных документов, регламентирующих процедуру выдвижения и регистрации кандидатов на пост губернатора, они наконец-то были опубликованы на новом официальном сайте ИКСО. Корреспондент NDNews.ru проанализировал их и попытался понять, где кандидатов поджидает западня.

Выдвижение

Согласно документам, выдвижение кандидатов в губернаторы начинается со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов (около 10 июня) и заканчивается за 50 дней до дня голосования (21 июля в 18:00). Выдвижение кандидатов-самовыдвиженцев, напомним, не предусмотрено.

Политическая партия, желающая выдвинуть своего кандидата, должна очень тщательно подойти к оформлению документов. Мало представить только решение партийного съезда или конференции. Уполномоченные лица партии должны принести в избирком паспортные данные всех участников этого съезда (конференции), протоколы счетной комиссии, документ, подтверждающий согласование кандидатуры с соответствующим вышестоящим органом партии, а также нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации партии. Любая ошибка в числе делегатов конференции или официальном названии избирательного объединения может привести к отказу в регистрации.

Сам кандидат должен при выдвижении предоставить обычные сведения о себе – заявление с подтверждением согласия в случае победы на выборах сложить с себя другие должности, копию паспорта, трудовой книжки, диплома, партбилета (если он есть), сведения о доходах (своих и семьи), судимости (если она есть) и так далее. Сразу после получения в избиркоме расписки о том, что все эти документы приняты, кандидат может приступить к самому сложному процессу – сбору подписей муниципальных депутатов и избранных глав.

Муниципальный фильтр

Документы для регистрации кандидата в губернаторы, включая подписи по т.н. «муниципальному фильтру», кандидат представляет не ранее чем за 55 и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (с 16 июля до 18.00 ч. 26 июля 2017 г.).

Каждый муниципальный депутат ставит свою подпись собственноручно на отдельном листе, с указанием не только даты, но и точного времени. На листе должны быть обязательно указаны: ФИО кандидата в губернаторы, дата его рождения, место работы, выдвинувшая его партия, сведения о судимости (если она есть). Отметим, что в предлагаемой форме подписного листа свободного места под сведения о судимости нет, что может создать неудобства, в частности, возможному кандидату Евгению Ройзману.

В листе также должны быть указаны ФИО депутата (главы), наименование местной думы, которую он представляет, и наименование муниципального образования. Здесь кандидатам и депутатам тоже следует быть осторожными – нередко официальное и общепринятое название муниципалитета между собой не совпадают (например, не «город Артемовский», а «Артемовский городской округ»).

Подлинность каждой подписи свидетельствуется нотариусом. Если в данном населенном пункте нотариуса нет, его может заменить уполномоченный чиновник местной администрации. Список таких населенных пунктов уже утвержден, их в области немного – 17.

Все расходы, связанные со сбором подписей депутатов, в том числе транспортные расходы нотариусов, производятся исключительно из средств избирательного фонда кандидата.

Число представленных в избирком подписей депутатов может превышать число подписей, необходимое для регистрации, но не более чем на 5 %.

В течение трех дней со дня представления списка подписей избирком публикует их в «Областной газете» или на своем официальном сайте, так что скрыть свой выбор депутат не сможет.

Одновременно с подписями депутатов кандидат представляет в избирком сведения о трех кандидатурах, которые он предлагает в Совет Федерации, вместе с их письменным на то согласием.

Проверка подписей

В течение 10 дней со дня приема документов избирком проверяет их полноту и достоверность. Даже если кандидат в губернаторы сдал меньше подписей, чем требуется, их все равно проверят – чтобы выявить депутатов, которые, возможно, поддержали двух и более кандидатов. Если у комиссии возникли сомнения в достоверности подписи, она имеет право вызвать депутата для личного опроса.

Если депутат поддержал двух и более кандидатов, то при соблюдении всех прочих условий засчитывается подпись, поставленная раньше. Если более ранняя подпись признана недостоверной, засчитывается поставленная позже, но признанная достоверной.

Подпись депутата может быть признана недостоверной в следующих случаях: 1) отсутствует нотариальное заверение; 2) отсутствует номер, под которым свидетельствование подлинности подписи зарегистрировано в нотариальном реестре; 3) на листе поддержки кандидата нет оттиска гербовой печати и (или) подписи нотариуса; 4) не указаны полностью ФИО депутата; 5) лист поддержки не соответствует установленной форме; 6) подпись поставлена раньше выдвижения кандидата или после заверения подписного листа у нотариуса.

По окончании проверки достоверности подписей по каждому кандидату в губернаторы составляется итоговый протокол, который подписывается руководителем рабочей группы и представляется в избирком для принятия решения.

Решение о регистрации кандидата в губернаторы либо об отказе в ней принимается в течение 10 дней с момента подачи документов.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 17.05.17

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