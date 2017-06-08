Выдвижение кандидатов в губернаторы может начаться уже завтра / Опубликован график выборных мероприятий

Сегодня на портале правовой информации Свердловской области опубликованы несколько документов, открывающих сезон выборной кампании.

Во-первых, это постановление Заксобрания о назначении выборов губернатора на 10 сентября. Согласно областному избирательному кодексу, политические партии могут начать выдвигать своих кандидатов, начиная с завтрашнего дня. О проведении конференции по выдвижению кандидата партия должна уведомить облизбирком, который направит туда своего представителя.

Во-вторых, областной избирком утвердил календарь основных мероприятий выборной кампании. Выдвигаться кандидаты имеют право с 9 июня до 18 часов 21 июля. Необходимые документы, в том числе – подписи муниципальных депутатов, сдаются в избирком с 16 июля до 18 часов 26 июля. Проверка документов и вынесение решения о регистрации либо отказе в ней – в течение 10 дней с момента предоставления кандидатом полного пакета документов. Партия, выдвинувшая кандидата, вправе отозвать его кандидатуру, но не позже 4 сентября. Такой же срок установлен для снятия кандидатуры кандидата по собственному желанию.

Агитацию кандидат вправе вести со дня своего выдвижения, за исключением агитации в СМИ, которая стартует 12 августа и заканчивается за день до голосования.

кроме того, избирком утвердил постановление, уточняющее число необходимых для прохождения «муниципального фильтра» подписей депутатов и избранных глав. Необходимо набрать 126 подписей, в том числе не менее 108 и не более 113 – в муниципальных районах и городских округах (то есть, не в сёлах), общее число муниципалитетов должно быть не менее 55.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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