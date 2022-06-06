Куйвашев кое-что пообещал Медведеву. Подробности

Губернатор Свердловской области обещал председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву, что в ближайшие годы регион станет своего рода столицей отечественного студенчества.

«Новая задача, помимо тех, которые уже стоят, – создание столицы студенчества. Мы серьезно готовимся к проведению Всемирных студенческих игр, и главное наследие – это создание студенческого кампуса мирового уровня. Мы уже несколько лет трудимся над этим, нам в этом помогает правительство Российской Федерации, будем и партию просить о поддержке этого проекта. Только в Екатеринбурге сейчас проживает 160 тысяч студентов», – сказал Куйвашев.

Он также сообщил, что за 10 лет его губернаторства Свердловская область «из глубоко дотационного региона превратилась в регион-донор», уровень промышленного производства в котором в четыре раза превышает средний по России. Дмитрий Медведев в ответ пожелал ему успехов.

Как уже сообщал «Новый День», на сегодня была назначена встреча Дмитрия Медведева с будущими участниками губернаторских выборов от «Единой России». В начале встречи Медведев заявил будущим кандидатам, что им предстоит заручиться поддержкой актива партии и первичных отделений на территории субъектов. «Это очень ответственная процедура. Поддержка «Единой России» как ведущей политической силы дает серьезные конкурентные преимущества, но это и очень большая ответственность перед гражданами», – сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, 20 мая Евгения Куйвашева принял президент Владимир Путин. «Вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов, создать хорошую базу для развития области. Я желаю вам успехов. Надеюсь, что продолжите эту работу в таком же ключе», – сказал глава государства.

Вопрос о назначении очередных выборов губернатора Свердловской области региональное заксобрание рассмотрит 7 июня. Тем не менее Евгений Куйвашев пока официально не заявлял о своем участии в кампании. Ожидалось, что свердловские единороссы назовут имена участников губернаторских праймериз 31 мая, но этого не произошло – заседание перенесли на следующую неделю.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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