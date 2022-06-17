Свердловские справороссы определились с кандидатом в губернаторы

В Свердловском отделении партии «Справедливая Россия – за правду» решили, кто примет участие в губернаторских выборах.

Совет реготделения единогласно поддержал кандидатуру депутата Госдумы и лидера свердловских справороссов Андрея Кузнецова. Решение совета регионального отделения направлено в президиум центрального совета партии, а после утверждения будет вынесено на рассмотрение конференции реготделения.

Как уже сообщал «Новый День», выдвижение началось 12 июня и продлится до вечера 22 июля. Во вторник, 14 июня, свою региональную конференцию провели единороссы. Они выдвинули в губернаторы действующего главу региона Евгения Куйвашева, на следующий день он подал документы в избирком. В среду стало известно, что президиум ЦК КПРФ согласовал выдвижение на губернаторские выборы вице-спикера областного заксо, первого секретаря обкома КПРФ Александра Ивачева. Ожидается, что завтра, 18 июня, свои конференции по выдвижению кандидатов проведут КПРФ, СРЗП и ЛДПР, а 19 июня – «Новые люди».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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