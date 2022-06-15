КПРФ назвала имя своего кандидата на губернаторских выборах

Сегодня президиум ЦК КПРФ утвердил итоги внутрипартийных предвыборных голосований и обсуждений по кандидатам в губернаторы 11 регионов. Свердловскому отделению согласовали выдвижение вице-спикера заксобрания, первого секретаря обкома Александра Ивачева. Об этом сообщил в своем телеграм-канале член президиума ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Сергей Обухов.

Как уже писал «Новый День», пока состоялось официальное выдвижение только одного кандидата – действующего губернатора Евгения Куйвашева, который идет на выборы от партии «Единая Россия».

Напомним, на губернаторских выборах 2017 года КПРФ представлял управляющий директор ПАО «Плюс Банк» Алексей Парфенов. Он набрал 11,64% голосов, заняв второе место.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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