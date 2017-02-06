Как умирают заводы на Урале: распродажа имущества за бесценок и увольнения рабочих ради прибыли (ВИДЕО) / Регион выбился в негативные лидеры за счет предприятий-банкротов

Публикации за 06.02.17

За последние три года Свердловская область вышла в лидеры среди регионов России по темпам роста числа обанкротившихся предприятий. Основная доля банкротных дел приходится на застройщиков, которые так и не оправились от кризиса, но второе место твердо занимают промышленники. Как показывает практика, для заводов банкротство равнозначно экономической смерти. Лишь единицы могут найти новых инвесторов и восстановить производство. Хотя на Среднем Урале предостаточно примеров, когда и этот механизм спасения разорившихся предприятий не срабатывал.

В своей программной статье «Переломный момент» губернатор Евгений Куйвашев, подводя итоги 5-летнего правления Свердловской областью, смело заявил о строительстве новых предприятий, приумножении рабочих мест, росте заработной платы и прочих экономических благах. Как передает корреспондент NDNews.ru, с 2012 года в Свердловской области действительно открылись десятки новых производств. Хотя некоторые в эту же «пятилетку» и закончили свое существование. Как, например, Богословский химкомбинат, один из первых резидентов индустриального парка «Богословский». В ноябре 2014 года здесь с помпой открыли производство стирального порошка, а спустя полтора года предприятие было признано банкротом «вследствие недостаточной квалифицированности высшего менеджмента организации» – такой вывод сделал конкурсный управляющий. На данный момент судебное разбирательство еще не завершено. Управляющий пытается оспорить несколько подозрительных сделок завода-должника, касающихся расчета с кредиторами во время банкротства.

Похожая история произошла с Верхнесинячихинским металлургическим заводом, «возрожденного из пепла» в 2014 году. Спустя 11 месяцев после запуска домны руководство объявило о сокращении половины персонала (свыше 200 сотрудников), а летом 2016 года рабочие провели серию голодовок из-за невыплаты зарплаты и расчета по увольнению. В итоге все закончилось возбуждением уголовного дела. За последние два года руководители пытались погасить долги, в том числе перед кредиторами, посредством распродажи оборудования. Вряд ли на такое возрождение завода рассчитывали жители Верхней Синячихи и Алапаевска.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=gEGU_t8M5Gk&rel=0">Video</a> Голодовка

Яркий пример того, как свердловские промышленники преодолевают экономические трудности, предоставил ОАО «Ураласбест». В 2014 году комбинат торжественно открыл вторую линию производства теплоизоляционных материалов, возвещая о создании более сотни высокотехнологичных рабочих мест. По финансовой отчетности за 2015 год дела у предприятия пошли в гору – чистая прибыль увеличилась в два раза. Но отличные показатели были достигнуты вовсе не за счет роста производства. Наоборот, руководство комбината жаловалось на отсутствие заказов. Под этим предлогом более тысячи сотрудников были переведены в режим неполной занятости, а сотни горняков попали под сокращение.

Статистика по банкротствам предприятий выглядит еще печальнее. Если в 2013 году арбитраж рассмотрел 821 заявление о финансовой несостоятельности юридических лиц, то в 2014 году – уже 1187, а в 2015 году – 1340. В минувшем году в суд поступило 1369 исков о банкротстве организаций. Тем не менее, банкротство по-прежнему не приносит ничего хорошего. В 2016 году было всего четыре процесса, которые закончились финансовым оздоровлением организаций. В 2013 и 2014 годах по одному, а в 2015 году таких случаев не было вообще.

Судьба большинства обанкротившихся заводов в эпоху «пятилетки» Евгения Куйвашева остается незавидной. Их имущество постепенно распродается, регулярно проходят торги, на которых отдельными лотами выставляются станки, машины, цеха. То есть говорить о том, что заводы выкупают для дальнейшего воскрешения, не приходится.

Например, ОАО «Волчанский уголь» – в 2015 году предприятие было закрыто из-за отсутствия заказов и выработки месторождения. Имущество предприятия распродается с трудом: торги регулярно признаются несостоявшимися из-за отсутствия покупателей. То, что удается продать, уходит по цене в разы меньшей изначальной. Так, на последних состоявшихся торгах в ноябре 2016 года несколько лотов вновь не были проданы. Лот по дебиторской задолженности, номинальной стоимостью 12,2 миллиона рублей был продан в итоге некоему ИП Шемятихину всего за 1,2 миллиона. Также были проданы грузовой автомобиль и экскаватор, принадлежавшие предприятию – общая сумма выручки около 700 тысяч. Ранее, летом 2016 года, удалось получить 6,6 миллиона рублей от продажи железнодорожного пути, примыкающего к станции Волчанка. В остальном же продолжается процедура конкурсного управления, регулярно проводятся собрания кредиторов.

Также активно распродается имущество Верхнесалдинского металлургического завода. Напомним, один из старейших заводов Урала, основанный в 1778 году Никитой Демидовым, был признан банкротом в конце 2014 года. Предприятие задолжало кредиторам 548,5 миллиона рублей и до сих пор не рассчиталось с долгами. Имущество предприятия распродается «по крупицам»: за год были проданы легковые автомобили, тракторы, грузовики, прокатные промышленные линии и иное имущество. На очередных торгах, которые пройдут в феврале 2017 года, можно купить несколько металлообрабатывающих станков за 1,8 миллиона, грузоподъемное оборудование за 1 миллион рублей и прочее. Однако есть вероятность, что на территории завода вновь будет промышленное производство. Судя по информации о результатах торгов, содержащейся в Едином реестре сведений о банкротствах, в течение 2016 года предприниматель Гамалетдинов Артур Юрьевич из Челябинской области постепенно выкупал недвижимость и оборудование завода. Так, в декабре за 18 миллионов рублей (почти за бесценок) он выкупил комплекс заводских строений с мастерскими, цехами, котельными и оборудованием. Ранее предприниматель выкупил у завода-банкрота трансформаторную подстанцию за 6,6 миллиона рублей и еще несколько помещений. Общая площадь купленной недвижимости составляет несколько тысяч квадратных метров. Не исключено, что промышленная площадка снова будет использоваться: Гамалетдинов, судя по открытым источникам, ранее занимался торговлей металлами и грузовыми перевозками.

Чего не скажешь о заводе АМУР в Новоуральске, который был признан банкротом в 2012 году. Ранее областные власти неоднократно заявляли, что для спасения промплощадки ищут новых владельцев. Предполагалось, что завод по производству автомобилей могут купить китайцы, которые выпускали бы на АМУРе свои грузовики. Но спустя 5 лет очевидно: покупателей нет. Имущество завода распродается по низкой цене и в разные руки. На очередные торги по распродаже имущества в декабре 2016 года выставлялось семь лотов. Два самых дорогих здания победители аукциона выкупили за 3,9 и 2,4 миллионов рублей. Производственный корпус оценили в 655 тысяч рублей, остальная недвижимость ушла с молотка по еще более низким ценам: к примеру, административное здание – за 355 тысяч, а один из складов шин – за 153 тысячи рублей.

С Кушвинским электромеханическим заводом ситуация еще более плачевная: с 2014 года конкурсный управляющий никак не может собрать кредиторов на обязательное собрание. Объявления о собрании размещаются регулярно, однако редко удается собрать необходимый кворум. В результате ни о какой распродаже имущества речи пока не идет. При этом завод был признан банкротом еще 2010 году.

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Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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